离岸人民币：台湾银行外币存出准备金提高，尽快落实第二波TRF管控--金管会

路透台北1月8日 - 受到此波人民币急跌冲击，TRF保证金追缴再成焦点，台湾金管会周四稍晚表示，近期银行外币衍生性商品存出准备金(银行为客户代垫款)提高到2,000亿台币，其中TRF(目标可赎回远期契约)提列占不到一半，仍在可控制范围，将尽快落实第二波TRF管控措施。

金管会银行局局长詹庭祯接受路透电访并指出，2014年5月银行业TRF商品销售高峰一度高达1,600亿台币，但经过金管会祭出相关控管措施后，该商品销售金额已大降至800亿台币。

“过了1、2月后就化解了一大半，”他说。

此次遭到追缴保证金多半是2014年时进场为期两年TRF合约，预计到期高峰落在今年上半年，其中1、2月就占一半，未料上日离岸人民币跌破6.7再创新低，超过TRF合约区间将面临保证金追缴压力大增。

他坦称，若客户未能即时缴纳保证金，银行将先行代缴保证金，才会垫高银行外币衍生性商品存出准备金。

他认为，现在已不是银行销售面问题，而是银行资产品质问题，因此并不会再对银行祭出惩处，且目前对整体银行资产品质影响有限；后续仍将紧盯TRF存出准备金的情形，并尽快落实第二波TRF管控措施。

中华信评周四也称，受到人民币TRF商品评价亏损扩大影响，许多银行业者面临的交易相对人信用风险已经升高。但大部分受评银行业者本身的经常性获利来源，足以协助其吸收这些亏损，因此这些业者的资本水准应不致面临直接的压力，并不会立即对台湾银行业者评等造成影响。

继强化银行销售TRF的控管后，金管会去底年祭出第二波限制--汇率类复杂性高风险商品的契约期限不得超过一年，个别交易损失上限则由现行平均单期名目本金6倍降至3.6倍。