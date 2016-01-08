人民币汇率：快速贬值因市场化改革加快，可避免过度消耗外储--专家

路透北京1月8日 - 中国兴业银行首席经济学家鲁政委周五称，最近人民币贬值加快是市场化改革加快的结果；在资本账户开放的情况下，人民币快速贬值是避免过度消耗外汇储备的最有效手段。

他指出，市场化的汇率有升有贬是常态，市场化加快出现贬值，是此前“别人贬我们扛”所积累的巨大贬值势能的释放。

“2008年危机后，全球主要货币（G20货币）兑美元的最大贬值幅度（剔除危机发生国，比如俄罗斯等）为45%，而人民币仅贬了6%；实际有效汇率的平均贬值幅度（剔除危机国）为23%，而人民币仅贬了不到2%，势能巨大。”他表示。

人民币兑美元 2015年累计跌幅4.5%，创有记录来最大。进入2016年更是出现急贬走势，前四个交易日累积贬幅达1.52%。不过在监管层周四表态有能力保持人民币汇率基本稳定后，周五早盘人民币汇价出现反弹。

“过去的人民币汇率是变态，一直到去年末人民币汇率的波动率都只有成熟经济体（比如SDR篮子货币）的1/4-1/5，甚至只有韩国亚洲金融危机前的2/3，在资本账户已然高度开放的情况下，中国已经站在亚洲金融危机的悬崖边，汇率不加快改革就是死路一条。”鲁政委称。

他并认为，人民币贬值不会诱发竞争性贬值，因为全球经济体贬值并不同步,“美元最早，新兴经济体比较晚，仿佛流水席，别人已经吃完了我们才进门儿。”

他指出，在资本项目开放的情况下，储备多少不决定一国货币是否贬值，只决定能扛的时间长短。因此，在不放弃改革成果和国际制度话语权的前提下，快速贬值是避免过度消耗储备的最有效手段。

中国央行周四公布数据显示，中国去年外汇储备下降13%至3.33万亿美元，其中12月单月下降额逾千亿元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

鲁政委并认为，人民币快速贬值可能诱发的问题，是大量美元负债企业债务负担迅速增加后面临倒闭。

“必要时外储可拿出5,000亿美元（约为目前工业企业一年利润的三倍），以2015年末的汇率给这些企业偿债。即便如此，也比央行持续干预汇率所耗费的储备少得多。不能为少数企业的私利而把整个国家置于系统性风险之下。”他称。