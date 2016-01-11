中国货币市场：74家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模48,180亿

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透上海1月11日 - 中国宁波慈溪农商行、石嘴山银行等多家银行公告2016年同业存单发行额度，至此，已有74家银行公布发行计划，累计规模48,180亿元。
以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行额度 主体评级
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兴业银行 4,500 AAA
中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)
上海银行 2,000 AAA
浙江江山农商行 20 A+
浙江萧山农商行 160 AA-
山西河津农商行 50 A-
平安银行 5,000 AAA
东莞农商行 300 AA+
杭州银行 1,500 AAA
浙江绍兴瑞丰农商行 150 AA
重庆农商行 600 AAA
温州银行 300 AA
山西尧都农商行 100 AA-
浙江苍南农商行 60 AA-
浙江富阳农商行 20 AA-
宁波银行 1,600 AAA
光大银行 4,000 AAA
华融湘江银行 400 AA+
浙江上虞农商行 8 AA-
齐商银行 50 AA
浙江乐清农商行 30 AA-
浙江丽水莲都农商行 10 A
浙商银行 3,000 AAA
浦发银行 5,000 AAA
重庆银行 500 AA+
吉林银行 400 AA+
山东宁阳农商行 30 A
舟山定海海洋农商行 5 A+
招商银行 4,000 AAA
北京农商行 600 AAA
工商银行 500 A/A1(标普/穆迪)
齐鲁银行 200 AA
青岛农商行 100 AA
湖州银行 30 AA-
天津银行 300 AA+
苏州银行 350 AA+
浙江民泰商行 200 AA
宁夏黄河农商行 50 AA
芜湖扬子农商行 15 AA-
徽商银行 1,500 AAA
阜新银行 20 AA-
山西运城农商行 50 A+
浙江新昌农商行 50 A+
江苏常熟农商行 100 AA
山东沂水农商行 60 AA-
吴江农商行 30 AA
台州银行 120 AA+
上饶银行 80 AA
华商银行 200 AA+
潍坊银行 120 AA
浙江诸暨农商行 50 AA-
嘉兴银行 142 AA-
南京银行 1,800 AAA
湖南宁乡农商行 55 A+
宁波通商银行 120 AA-
宁夏银行 130 AA
阜阳颍东农商行 20 A+
金华银行 120 AA-
浙江温州鹿城农商行 100 AA-
日照银行 80 AA-
江苏张家港农商行 80 AA
浙江德清农商行 50 AA-
绍兴银行 270 AA
青岛银行 300 AA+
宁波慈溪农商行 50 AA-
石嘴山银行 80 AA-
长沙银行 500 AA+
江苏江南农商行 200 AA+
邯郸银行 200 AA-
江苏太仓农商行 30 AA
磐安农信联社 10 A
山东禹城农商行 25 A
上海农商行 300 AAA
交通银行 1,000 AAA
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合计 48,180
上海清算所数据显示，2015年共发行5,941只同业存单，发行面额52,975.90亿元，较2014年8,975.60亿元的规模增加近五倍。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴芳)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。