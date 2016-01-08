台湾债市：10年券殖利率早盘先跌后升，台股止跌回稳空单转趋积极

路透台北1月8日 - 台湾指标10年公债 殖利率周五早盘先跌后升。交易员指出，受到美债殖利率上扬带动，早盘殖利率一度走跌，惟随台股止跌回稳，空单积极做空，促使殖利率止跌反弹。

但他们表示，因经济不景气、油价走低，加上下周将总统大选，选后政局恐动荡，整体来看，目前债市多头格局未变；料短线殖利率不易弹破1.05%。

〞殖利率1.0%很难跌破，往上1.1%更难突破，短线就是区间震荡。〞一位中型民营银行交易员说。

他们指出，随殖利率走低，多方追价意愿也跟着降低，但殖利率反弹至1.05%附近又有来自大型银行的买单进驻，料在多空双方交投均趋理性之下，殖利率陷区间震荡格局。

交易员预估，今日五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.62%，10年券104/12期殖利率区间则在1.01-1.05%间。

本地时间10:50时，五年券104/13期跌0.3基点至0.6080%；10年券104/12升0.18个基点，至1.0320%。台股台股加权指数 小涨0.13%。

美国10年期公债价格 上涨8/32，收益率报2.149%，周三尾盘为2.177%。30年期公债价格 涨9/32，收益率报2.924%，早盘触及2.885%的盘中低点，周三尾盘为2.940%。

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