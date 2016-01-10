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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--1月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    1月11日(一)
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                  1月       正12.2     正15.7
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                   12月         20.0      21.19
    1500 美国就业趋势指数                           12月          --       128.7
 　 2350 日本银行放款                               12月          --     　+2.3%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)           11月        8,585     14,584  
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值   
    1月8日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                        11月        +0.4%     +0.4%
    0130 日本加班工资                                11月        +1.1%       --      
    0500 日本同时指标(较前月)                        11月         -1.7       --       
             领先指标                                             -0.3       --       
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    12月         3.7%      3.7%      
                     (经季节调整)                                 3.4%      3.4%      
    0700 德国工业生产(较前月)                        11月        -0.3%     +0.5%     
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                  11月        +0.4%     +0.7%     
                       进口(较前月)                              +1.6%     +1.0%     
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差197   顺差200   
    0745 法国工业生产(较前月)                        11月        -0.9%     -0.4%     
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)              11月     逆差46.3  逆差39.5  
              进口(亿欧元)                                       430.5      --     
              出口(亿欧元)                                       384.2      --     
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月        -0.4%     -0.3%     
                                (较上年同期)                     -1.3%     -1.2%     
    0900 意大利公共赤字与GDP之比                    第三季        2.4%       --       
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            11月     逆差24.5    逆差30 
             全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差106.42   逆差105 
    1330 美国非农就业岗位(万个)                      12月     增加29.2  增加20.0  
         　　民间就业岗位(万个)                               增加27.5  增加19.5  
         　　制造业就业岗位(万个)                              增加0.8   减少0.1   
         　　政府部门就业岗位(万个)                            增加1.7       --    
         　　失业率                                               5.0%      5.0%      
         　　平均时薪(较前月)                                     持平     +0.2%     
         　　每周平均工时                                         34.5      34.5      
        　　 劳动力就业参与率                                    62.6%       --      
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                      11月       -19.6%     -3.0%     
    1330 加拿大就业岗位变动(万人)                    12月     增加2.28   增加1.0  
               失业率                                             7.1%      7.1%      
               就业参与率                                        65.9%     65.8%      
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)                  11月        -0.3%     -0.1%     
             趸售销售(较前月)                                    -1.0%      持平      
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                      11月    增加139.5 增加182.5 

    1月9日(六)
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)           12月        +0.5%     +0.4%      
                                  (较上年同期)                   +1.6%     +1.6%     
                 生产者价格指数(PPI)(较上年同期)     12月        -5.9%     -5.8%     
    (完)

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