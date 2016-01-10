主要国家经济指标预测--1月11日****

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日(一) 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 正12.2 正15.7 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 20.0 21.19 1500 美国就业趋势指数 12月 -- 128.7 2350 日本银行放款 12月 -- +2.3% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 11月 8,585 14,584 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月8日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4% 0130 日本加班工资 11月 +1.1% -- 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -1.7 -- 领先指标 -0.3 -- 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.7% 3.7% (经季节调整) 3.4% 3.4% 0700 德国工业生产(较前月) 11月 -0.3% +0.5% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.4% +0.7% 进口(较前月) +1.6% +1.0% 贸易收支(亿欧元) 顺差197 顺差200 0745 法国工业生产(较前月) 11月 -0.9% -0.4% 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差46.3 逆差39.5 进口(亿欧元) 430.5 -- 出口(亿欧元) 384.2 -- 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.3% (较上年同期) -1.3% -1.2% 0900 意大利公共赤字与GDP之比 第三季 2.4% -- 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差24.5 逆差30 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差106.42 逆差105 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加29.2 增加20.0 民间就业岗位(万个) 增加27.5 增加19.5 制造业就业岗位(万个) 增加0.8 减少0.1 政府部门就业岗位(万个) 增加1.7 -- 失业率 5.0% 5.0% 平均时薪(较前月) 持平 +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 62.6% -- 1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -19.6% -3.0% 1330 加拿大就业岗位变动(万人) 12月 增加2.28 增加1.0 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 65.9% 65.8% 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月 -0.3% -0.1% 趸售销售(较前月) -1.0% 持平 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加139.5 增加182.5 1月9日(六) 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 12月 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.6% 生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 12月 -5.9% -5.8% (完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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