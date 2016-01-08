台湾汇市：台币早盘实质汇价偏升，外资虽汇出但出口商抛汇

路透台北1月8日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价较上日稳中偏升。交易员表示，人民币走势回稳之后，也带动亚币信心回笼。尽管盘初外资仍汇出，不过出口商也略有抛汇，整体成交较上日淡静。
汇银人士表示，韩元回升，且随后人民币也回稳，亚币信心回笼。惟展望后市，人民币的趋势恐怕还是看弱，这令亚币短期内压力仍大。
〞早上外资还是出去，但捉一阵子(美元)以后，现在又比较没有动作了。〞一位小型商银交易员表示。
他们认为，中国人行日前在动荡的人民币走势中，仍然开出偏贬的中间价，这可能暗示市场人民币未来走势还是趋贬的。因此，下周亚币仍因趋势看弱的人民币压力颇大，只不过，台湾下周六要举行总统和立法委员的选举，估计央行也不会乐见汇价在重大政治事件发生前夕有过大的波动，因此若波动太大，央行料进场维稳台币走势。
本地时间10:40，韩元兑美元 报1,195.5，上日收在1,200.6；台股加权指数 则涨0.18%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报33.425/33.465，上日收在33.500。
台币早盘实质交易区间落在33.240-33.325；上日在33.230-33.390。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.200-33.360
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(记者 高洁如; 审校 林高丽)