台湾汇市：台币早盘实质汇价偏升，外资虽汇出但出口商抛汇

汇银人士表示，韩元回升，且随后人民币也回稳，亚币信心回笼。惟展望后市，人民币的趋势恐怕还是看弱，这令亚币短期内压力仍大。

他们认为，中国人行日前在动荡的人民币走势中，仍然开出偏贬的中间价，这可能暗示市场人民币未来走势还是趋贬的。因此，下周亚币仍因趋势看弱的人民币压力颇大，只不过，台湾下周六要举行总统和立法委员的选举，估计央行也不会乐见汇价在重大政治事件发生前夕有过大的波动，因此若波动太大，央行料进场维稳台币走势。