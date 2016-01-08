《中国企业债发行日程表》--1月8日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖南邵东生态 10 7 1/8簿记建档 -- AA- 1/11-1/12 东吴证券 产业园开发建设投资 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *黄冈城建投资 20 7 1/15簿记建档 -- AA 1/18-1/22 长江证券

(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= *资中县兴资 8 7 1/15簿记建档 -- AA- 1/18-1/21 申万宏源证券 投资开发集团 (第3-7每年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 贵州东湖 8 7 1/5簿记建档 5.18% AA 1/6-1/8 华创证券 新城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/自有土地使用权担保) ========================================================================================= 西安沣东 20 7 1/7簿记建档 *4.67% AA 1/8-1/12 西部证券 发展集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 江苏如东县 12 7 1/7簿记建档 *4.57% AA 1/8-1/12 东吴证券 2013-2017年棚户区 (第2-7每年末还5%、15%、20%、20%、20%、20%本金) 改造项目(一期)项目收益债 (江苏省信用再担保提供担保) ========================================================================================= 枝江市国有 8 7 1/8簿记建档 上限6.00% AA 1/11-1/12 东方花旗证券 资产经营中心 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖南邵东 10 7 1/8簿记建档 上限6.98% AA- 1/11-1/12 东吴证券 创新创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 仪征城市 7 7 1/7簿记建档 *4.63% AA 1/8-1/13 申万宏源证券 建设发展 (第3-7每年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 十堰市城市 15 10 1/8簿记建档 上限6.00% AA 1/11-1/13 长江证券 基础设施建设投资 (第3-6每年末还10%本金/第7-10每年末还15%本金) ========================================================================================= 江西投资集团 10 10 1/8簿记建档 上限4.80% AA+ 1/11-1/14 申万宏源证券

(第五年末附发行人票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 平阳县 15 7 1/7簿记建档 *4.97% AA 1/8-1/14 国信证券 国资发展 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 常德城市 19 7 1/11簿记建档 上限5.00% AA 1/12-1/14 财富证券 建设投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 福建投资 15 8 1/12簿记建档 -- AAA 1/13-1/15 兴业证券 开发集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 重庆两江新区 28 5 1/12簿记建档 -- AAA 1/13-1/15 银河证券 开发投资集团 (第3-5年每年分别偿付债券发行总额的30%、30%、40%) ========================================================================================= 四会市国有资产 11 7 1/13簿记建档 -- AA 1/14-1/15 广州证券 经营总公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 永州市经济建设 13 7 1/13簿记建档 上限5.50% AA 1/14-1/15 财富证券 投资发展集团 (中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保/第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 山东奥德燃气 5 7 1/14簿记建档 -- AA 1/15-1/19 东兴证券

(所持博野县奥德燃气等八家公司100%的股权质押担保/实际控制人及其配偶提供担保) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 贵州红果经济 12 4 1/13簿记建档 -- AA 1/14-1/20 湘财证券 开发区开发公司 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)