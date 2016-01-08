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货币新闻 | 2016年 1月 8日 星期五 10:54 BJT

芝加哥期市：玉米期货在七个月低点附近徘徊，料连续第三周下跌

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 467.75 -0.75 -0.16% +1.08% 477.14 47

CBOT玉米 352.75 -0.25 -0.07% -0.14% 367.95 28

CBOT大豆 866.75 2.25 +0.26% +0.23% 874.31 56

CBOT稻米 $11.62 $0.00 +0.00% -2.56% $11.56 49

美国原油 $33.90 $0.63 +1.89% -0.21% $37.38 33

汇率

欧元/美元 $1.089 -$0.004 -0.39% +1.05%

美元/澳元 0.704 0.003 +0.40% -0.48%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/于春红; 审校 白云/蔡美珍)

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