芝加哥期市：玉米期货在七个月低点附近徘徊，料连续第三周下跌

-------------------------0149 GMT------------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 467.75 -0.75 -0.16% +1.08% 477.14 47
CBOT玉米 352.75 -0.25 -0.07% -0.14% 367.95 28
CBOT大豆 866.75 2.25 +0.26% +0.23% 874.31 56
CBOT稻米 $11.62 $0.00 +0.00% -2.56% $11.56 49
美国原油 $33.90 $0.63 +1.89% -0.21% $37.38 33
汇率
欧元/美元 $1.089 -$0.004 -0.39% +1.05%
美元/澳元 0.704 0.003 +0.40% -0.48%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/于春红; 审校 白云/蔡美珍)
更多 货币新闻
重发-****日韩经济指标预测--1月20日-1月27日****
(重发以调整格式) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%
加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。