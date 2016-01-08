更正-更新版 1-中国汇市：人民币早盘震荡小升，中间价结束八连跌引导反弹

(更正：标题及内文首段“回调”有误，应为“反弹”，此外“周四”应为“周五”，并润饰段落内容)

* 人民币震荡小升

* 中间价结束八连跌引导反弹

* 客盘美元恐慌买需依然强劲

* 机构调高人民币贬值预期

路透北京1月8日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡小升，中间价则结束八连跌，较上日收盘价反弹约300点。交易员称，由于客盘美元买需依然强劲，开盘大涨逾200点后人民币迅速回吐涨幅，但在大行出手后持稳。

他们并指出，离岸CNH 亦震荡走升，两地价差维持近1,000点子。新年第一周人民币走贬约一千点，快速贬值趋势让市场恐慌，进一步刺激客盘购汇需求。近日，许多机构已经重新调高人民币贬值预期。

“12月至今这个动法多少都会造成恐慌，人民币理财和美元理财的价差已经不足以让你把钱放在人民币里了，...往年年初的购汇需求并没有这么多。”一外资行交易员称。

“现在模式跟以前不一样了，以前是升值，后来是稳定，现在是让市场化，干预变少，也不好直接谈什么预期了。”他并称。

中国兴业银行首席经济学家鲁政委周五称，最近人民币贬值加快是市场化改革加快的结果；在资本账户开放的情况下，人民币快速贬值是避免过度消耗外汇储备的最有效手段。

中国央行周四公布数据显示，中国去年外汇储备下降13%至3.33万亿美元，其中12月单月下降额逾千亿元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

中金宏观最新的报告预测2016年底人民币对美元汇率为6.87（之前预测为6.50），较2015年底和8月11日汇改前分别贬值5.8%和10.6%。

中国货币网周四发表两篇特约评论员文章称，人民币对美元中间价呈现贬值态势是应对美元指数走强，中间价将更加市场化。 面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币对一篮子货币在合理均衡水平上的基本稳定。

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.5887元，上日收报6.5939元，上日尾盘6.5929。今日人民币兑美元中间价 报6.5636元，上日中间价为6.5646元。人民币兑美元即期成交额 为137.56亿美元，上日半日为151.85亿美元。

全球汇市方面，欧元和日圆周五盘初守住稳固涨势，之前在空头回补的推动下上涨，同时避险情绪升温对澳元等商品货币构成打击。FRX/CN

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.93元, 上日尾盘为6.923元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6838/6.6845元, 上一交易日尾盘报6.6819元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5888。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。