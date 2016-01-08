《分析师观点2》台湾去年出口衰退幅度创2009年来新低，第一季有再降息机会

路透台北1月8日 - 台湾财政部周五公布，12月出口金额较上年同期减13.9%，为连续第11个月衰退，稍差于市场预估的下跌13.15%。去年全年出口较上年则衰退10.6%，创下2009年以来最低，当时是20.32%。分析师指出，今年上半年出口料仍将衰退，央行将采〞双率双低〞政策，上半年料有两次降息机会。

12月进口则较上年同期减15.6%，也劣于市场预估的减13.2%；当月贸易顺差为41.7亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

12月年变动率(%) 11月年变动率(%)

整体出口金额 -13.9 -16.9

--中国(含香港) -16.4 -19.6

--美国 -7.3 -10.9

--欧洲 -4.3 -6.1

--日本 -5.2 -5.8

**市场评论**

富邦金控资深经济学家罗玮：

今年第一季的出口情况还是不妙，仍将出现负成长；美国是目前全球景气最好的国家，但台湾对美国出口居然出现衰退。

再者，随人民币走贬，韩元和台币等亚洲货币将跟着贬值；但台湾比较麻烦的是，出口衰退幅度比韩国大，因韩国已经与中国等均已签订自由贸易协定(FTA)；即使台币贬值幅度与韩元差不多，但出口竞争力仍不及韩国。预估三月央行将进一步降息，台币汇率则趋贬，一季均价估在33.50元。

凯基投顾分析师蔡耀德：

预估今年上半年出口仍将呈衰退的走势，主因是原物料价格于去年11和12月持续破底，传统产业需求不振，加上苹果手机销售不如预期，电子业需求亦不佳，在传产与电子业需求〞双衰〞之下，料今年上半年出口不易转为正数。今年最大问题是中国大陆需求不振。由于出口不佳且物价平稳，料央行将采双率(利率和汇率)双低政策；估今年央行还有两度降息的机会，即各于三月和六月再降息一次，台币汇率亦将趋贬。

**市场反应**

--台币兑美元 周五收升2.9分至33.501。

--台股加权股价指数 周五收涨0.53%，报7,893.97点。

--指标十年券104/12期公债 殖利率周五收跌0.47基点，报1.0255%。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处11月下修2015年的经济成长率预估至1.06%，原估为1.56%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。

--主计总处并预估今年海关出口估年减10.16%(前估为年减7.10%)，进口估年减15.96%(前估为年减12.76%)。