台湾已公布经济指标--2016/1/11

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 12月 -13.9% -16.9% 2/16 -- *商品进口(y/y) 12月 -15.6% -13.7% 2/16 -- 外销订单(y/y) 11月 -6.3% -5.3% 1/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +6.39% +6.58% 1/25 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.79% 1/22 -- 工业生产指数(y/y) 11月 -4.94% -6.33% r 1/22 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,260.31 4,246.11 2/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.14% +0.53% 2/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -0.63% +0.57% -- -- (Q3统计值 (Q2统计值) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。