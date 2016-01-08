《全球汇市》日圆下挫而澳元上扬，因人民币中间价上调缓解市场不安

外储减少金额中的近三分之二是在8月至12月期间实现的，这暗示在8月意外安排人民币贬值后，中国央行有意维持人民币汇率稳定。

市场如此关注中国，今日晚间将公布的美国非农就业数据倒成了配角。

美国非农就业报告若强劲，有可能将市场注意力引回至美联储和今年美国进行更多升息的前景上。

欧元兑美元 跌0.4%至1.0883美元。欧元隔夜上涨1.4%，创一个月最大单日涨幅，本周兑美元和日圆的走势颇为挣扎。有交易员称，在中国因素导致市场震荡之际，欧元可能已在避险操作中获得迟来的支撑。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0882 1.0934 -0.48 +0.20 1.0860

美元/日圆 118.20 117.66 +0.46 -1.75 120.30

欧元/日圆 128.65 128.60 +0.04 -1.39 130.47

美元/瑞郎 0.9964 0.9932 +0.32 -0.54 1.0018

英镑/美元 1.4630 1.4615 +0.10 -0.73 1.4738

美元/加元 1.4078 1.4113 -0.25 +1.73 1.3839

澳元/美元 0.7051 0.7009 +0.60 -3.08 0.7275

新西兰元/美元 0.6647 0.6625 +0.33 -2.61 0.6825

澳元/日圆 83.340 82.470 +1.05 -4.78 87.520

新西兰元/日圆 78.570 77.950 +0.80 -4.30 82.100

英镑/日圆 172.93 171.96 +0.56 -2.46 177.30

澳元/新西兰元 1.0605 1.0573 +0.30 -0.38 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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