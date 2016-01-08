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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 14:08 BJT

中国新债：农发行下周三增发至多260亿元五期固息债，期限1至10年

路透上海1月8日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(1月13日)招标增发至多260亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。

上述五期债为该行2016年第一至五期 、 、 、 、 金融债增发品种，票面利率依次为2.47%、2.77%、3.01%、3.32%、3.33%。

具体发行条款如下：

2016年第1-5期金融债增发品种

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招标规模上限 1/3/7/10年：50亿元；5年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月13日下午14:00-15:00

7/10年：1月13日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 1月15日

起息日 1月6日

发行期 1/14-1/15

上市日 1月19日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

-----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

(发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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