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市场报道 | 2016年 1月 9日 星期六 04:34 BJT

美国各类经济指标总览--2016/1/8

美国12月非农就业岗位增加29.2万个，高于预估的增加20万个。失业率维持在5%的七年半低位，10月和11月
的就业岗位数据比之前公布的上调了5万个。美国12月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)。 
    
    美国商务部公布，美国11月趸售库存较前月减少0.3%，预估为减少0.1%，10月修正后为减少0.3%，前值
为减少0.1%。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国11月消费者信贷增加139.5亿美元，预估为增长182.5亿美
元，10月修正为增长156.1亿美元，前值为增加159.8亿美元。 
    
 失业率(%)                               5.0  (12月)                    5.0  (11月)
 非农业就业岗位(万)                 增加29.2  (12月)               增加25.2  (11月修正值)
 平均时薪(%)                            持平  (12月)                   +0.2  (11月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 持平  (11月)                   +0.2  (10月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)             +0.2  (11月)                   +0.2  (10月)
 实质所得(%                             +0.2  (10月)                   -0.2  (9月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 +0.3  (11月)                   -0.4  (10月)
 不包括食品和能源PPI(%)                 -0.3  (10月)                   -0.3  (9月)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +2.0  (第三季终值)             +3.9  (第二季终值)  
 GDP平减指数(%)                         +1.3  (第三季终值)             +2.1  (第二季终值)   
 零售销售(%)                            +0.2  (11月)                   +0.1  (10月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差432.7  (11月)              逆差445.8  (10月)
 雇佣成本(%)                            +0.6  (第三季)                 +0.2  (第二季)
 工业生产(%)                            -0.6  (11月)                   -0.4  (10月)
 产能利用率(%)                          77.0  (11月)                   77.5  (10月)
 初请失业金人数(万人)                   27.7  (1月2日当周)             28.7  (12月26日当周修正
                                                                             值)
 联邦预算(亿美元)                    赤字650  (11月)              赤字1,360  (10月)
 领先指标(%)                            +0.4  (11月)                   +0.6  (10月)
 个人所得(%)                            +0.3  (11月)                   +0.4  (10月修正)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               持平  (11月)                   +0.1  (10月修正)
 消费者信贷(亿美元)                增加139.5  (11月)              增加156.1  (10月修正值)
 企业库存(%)                            持平  (10月)                 ＋0.1%  (9月修正值)
 建筑支出(%)                            -0.4  (11月)                   +0.3  (10月修正值)
 消费者信心                             96.5  (12月)                   92.6  (11月修正值)
 房屋开工(万户)                        117.3  (11月)                  106.2  (10月修正值)
 建筑许可(万户)                        128.2  (11月修正值)            128.9  (11月初值)
 成屋销售(万户)                          476  (11月)                    532  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                           49  (11月)                     47  (10月修正值)
 工厂订单(%)                           -0.2%  (11月)                   +1.3  (10月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  持平  (11月)                   +2.9  (10月修正值)
 供应管理协会非制造业指数               55.3  (12月)                   55.9  (11月)
 供应管理协会制造业指数                 48.2  (12月)                   48.6  (11月)
 趸售(批发)库存(%)                      -0.3  (11月)                   -0.3  (10月修正值)
 进口物价(%)                            -0.4  (11月)                   -0.3  (10月修正值)
 出口物价(%)                            -0.6  (11月)                   -0.2  (10月修正值)
 单位劳工成本(%)                        +1.8  (第三季修正值)           +2.0  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                        +2.2  (第三季修正值)           +3.5  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                  赤字1,241.2  (第三季)          赤字1,110.9  (第二季修正值)

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