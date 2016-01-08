美国各类经济指标总览--2016/1/8

美国12月非农就业岗位增加29.2万个，高于预估的增加20万个。失业率维持在5%的七年半低位，10月和11月 的就业岗位数据比之前公布的上调了5万个。美国12月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)。 美国商务部公布，美国11月趸售库存较前月减少0.3%，预估为减少0.1%，10月修正后为减少0.3%，前值 为减少0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国11月消费者信贷增加139.5亿美元，预估为增长182.5亿美 元，10月修正为增长156.1亿美元，前值为增加159.8亿美元。 失业率(%) 5.0 (12月) 5.0 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加29.2 (12月) 增加25.2 (11月修正值) 平均时薪(%) 持平 (12月) +0.2 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (11月) +0.2 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(% +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (11月) -0.4 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.0 (第三季终值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季终值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差432.7 (11月) 逆差445.8 (10月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.6 (11月) -0.4 (10月) 产能利用率(%) 77.0 (11月) 77.5 (10月) 初请失业金人数(万人) 27.7 (1月2日当周) 28.7 (12月26日当周修正 值) 联邦预算(亿美元) 赤字650 (11月) 赤字1,360 (10月) 领先指标(%) +0.4 (11月) +0.6 (10月) 个人所得(%) +0.3 (11月) +0.4 (10月修正) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (11月) +0.1 (10月修正) 消费者信贷(亿美元) 增加139.5 (11月) 增加156.1 (10月修正值) 企业库存(%) 持平 (10月) ＋0.1% (9月修正值) 建筑支出(%) -0.4 (11月) +0.3 (10月修正值) 消费者信心 96.5 (12月) 92.6 (11月修正值) 房屋开工(万户) 117.3 (11月) 106.2 (10月修正值) 建筑许可(万户) 128.2 (11月修正值) 128.9 (11月初值) 成屋销售(万户) 476 (11月) 532 (10月修正值) 新屋销售(万户) 49 (11月) 47 (10月修正值) 工厂订单(%) -0.2% (11月) +1.3 (10月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 持平 (11月) +2.9 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.3 (12月) 55.9 (11月) 供应管理协会制造业指数 48.2 (12月) 48.6 (11月) 趸售(批发)库存(%) -0.3 (11月) -0.3 (10月修正值) 进口物价(%) -0.4 (11月) -0.3 (10月修正值) 出口物价(%) -0.6 (11月) -0.2 (10月修正值) 单位劳工成本(%) +1.8 (第三季修正值) +2.0 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.2 (第三季修正值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,241.2 (第三季) 赤字1,110.9 (第二季修正值)