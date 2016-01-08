中国经济：发改委批复九个公路建设项目，总投资逾1,500亿元

路透北京1月8日 - 中国国家发改委日前批复九个公路建设项目，总投资1,523.49亿元人民币。其中包括济南至青岛高速公路改扩建工程，项目估算总投资300.62亿元。

发改委网站周五刊登了九个项目的批复文件。

发改委日前已经下发关于下放部分交通项目审批权和简化审批程序的通知，将国家高速公路网改扩建项目、普通国省道建设项目、内河航道建设项目（长江干线航道和国际国境河流航道建设项目除外）、内河航电枢纽建设项目、机场改扩建项目（增建跑道除外），下放省级政府审批。

以下为上述九个项目相关细节：

1）批复实施济南至青岛高速公路改扩建工程

--项目估算总投资约为300.62亿元（静态投资276.58亿元），其中项目资本金为75.16亿元，约占总投资的25%，由山东高速股份有限公司 出资；其余225.46亿元资金利用国内银行贷款解决。

--本核准文件有效期两年，有效期内未开工的，应提前30日提出延期申请。未提出延期申请或提交申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

2）批复建设广东省深圳至中山跨江通道

--项目估算总投资约为423.71亿元（静态投资391.14亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）97.78亿元、广东省安排财政性资金99.25亿元，共计197.03亿元作为项目资本金，约占总投资的46.5%；其余资金利用国内银行贷款解决。

3）批复建设广西自治区乐业至百色公路

--项目估算总投资约为179.96亿元（静态投资164.66亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）49.05亿元作为项目资本金（用于主线工程），约占总投资的27.3%，其余资金利用国内银行贷款解决。

4）批复建设陕西省宝鸡至坪坎公路

--项目估算总投资约为134.64亿元（静态投资122.13亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）34.18亿元（用于主线工程），项目法人安排自有资金12.95亿元，共计47.13亿元作为项目资本金，约占总投资的35%，其余资金利用国内银行贷款解决。

5）批复建设陕西省绥德至延川公路

--项目估算总投资约为105.44亿元（静态投资97.84亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）28.47亿元用于主线工程，项目法人安排自有资金3.16亿元，共计31.63亿元作为项目资本金，约占总投资的30%，其余资金利用国内银行贷款解决。

6）批复建设江西省广昌至吉安公路

--项目估算总投资约为131.62亿元（静态投资124.52亿元），其中国家安排中央专项建设基金（车购税）30.93亿元（用于主线工程），项目单位安排自有资金19.74亿元，共计50.67亿元作为项目资本金，约占总投资的38.5%，其余80.95亿元资金利用国内银行贷款解决。

7）批复建设浙江省建德至金华公路

--项目估算总投资约为92.13亿元（静态投资85.75亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）21.67亿元，浙江省交通投资集团有限公司以自有资金安排0.45亿元，杭州市政府出资6.63亿元，金华市政府安排财政性资金8.11亿元，共计36.86亿元作为项目资本金，约占总投资的40%，其余55.27亿元资金利用国内银行贷款解决。

8）批复建设浙江省温州瓯江北口大桥

--项目估算总投资约90.91亿元（静态投资85.22亿元）。 --其中，高速公路部分投资约55.48亿元（静态投资49.79亿元），由国家安排中央专项建设基金（车购税）11.95亿元，温州市政府安排财政性资金3.53亿元，乐清市政府安排财政性资金2.34亿元，瓯江口新区管委会安排财政性资金1.31亿元，共计19.13亿元作为项目资本金，约占总投资的34.5%；其余36.35亿元资金利用国内银行贷款解决。 --其中，国道部分投资约35.43亿元（全部为静态投资），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）2.97亿元，乐清市政府安排财政性资金16.85亿元，瓯江口新区管委会安排财政性资金15.61亿元。

9）批复合肥至南京高速公路安徽省周庄至陇西立交段改扩建工程项目

--项目估算总投资为64.46亿元（静态投资60.81亿元），其中项目资本金为16.12亿元，约占总投资的25%，由安徽皖通高速公路股份有限公司 出资；其余48.34亿元资金利用国内银行贷款解决。

--本核准文件有效期两年，有效期内未开工的，应提前30日提出延期申请。未提出延期申请或提交申请但未获批准的，本核准文件自动失效。（完）

欲览详情，请点击发改委网站链接 www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/ (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)