中国政策：调整绿色债券准入条件，发行企业不受指标限制--发改委

路透北京1月8日 - 为发挥企业债券融资对环保产业的支持作用，中国国家发展改革委周五发布《绿色债券发行指引》，要加快绿色债券审核程序，并适当调整准入条件，将债券募集资金占项目总投资比例放宽至80%，且发行绿色债券的企业不受发债指标限制。

发改委网站刊登的通知并显示，支持绿色债券发行主体利用债券资金优化债务结构；主体信用评级AA+且运营情况较好的发行主体，可使用募集资金置换由在建绿色项目产生的高成本债务。

“在偿债保障措施完善的情况下，允许企业使用不超过50%的债券募集资金用于偿还银行贷款和补充营运资金。”通知称。

该指引还规定，发债企业可根据项目资金回流的具体情况科学设计绿色债券发行方案， 支持合理灵活设置债券期限、选择权及还本付息方式。

在政策支持方面，通知提出鼓励地方政府通过投资补助、担保补贴、债券贴息、基金注资等多种方式，支持绿色债券发行和绿色项目实施，稳步扩大直接融资比重。

拓宽担保增信渠道。允许项目收益无法在债券存续期内覆盖总投资的发行人，仅就项目收益部分与债券本息规模差额部分提供担保。鼓励市级以上地方政府设立地方绿色债券担保基金，专项用于为发行绿色债券提供担保。

绿色债券是指，募集资金主要用于支持节能减排技术改造、能源清洁高效利用、新能源开发利用、循环经济发展、污染防治、节能环保产业等绿色循环低碳发展项目的企业债券。

之前中国央行亦公告称，将在银行间债券市场推出绿色金融债券，即指由金融机构法人依法发行的、募集资金只能用于支持绿色产业项目的债券。 （完）

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