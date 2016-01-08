《路透晚报》--1月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：设钢铁、煤炭总量天花板，关停小煤矿今年落实到位--总理

中国国务院总理李克强表示，要认真论证并合理确定未来三年钢铁、煤炭行业化解过剩产能目标。根据市场需求，设定钢铁和煤炭全国总量“天花板”，应依法关停的十三类落后小煤矿必须在2016年落实到位。

--中国经济：亚洲开发银行总裁称，中国有实施经济刺激举措的空间

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周五称，中国财政状况稳健且通胀温和，所以有实施经济刺激举措的空间。

--中国经济：发改委下放部分交通项目审批权，含国家高速公路网改扩建等

中国国家发展改革委周五发布关于下放部分交通项目审批权和简化审批程序的通知称，将国家高速公路网改扩建项目、普通国省道建设项目、内河航道建设项目（长江干线航道和国际国境河流航道建设项目除外）、内河航电枢纽建设项目、机场改扩建项目（增建跑道除外），下放省级政府审批。

--中国经济：发改委批复九个公路建设项目，总投资逾1,500亿元

中国国家发改委日前批复九个公路建设项目，总投资1,523.49亿元人民币。其中包括济南至青岛高速公路改扩建工程，项目估算总投资300.62亿元。

--中国政策：调整绿色债券准入条件，发行企业不受指标限制--发改委

为发挥企业债券融资对环保产业的支持作用，中国国家发展改革委周五发布《绿色债券发行指引》，要加快绿色债券审核程序，并适当调整准入条件，将债券募集资金占项目总投资比例放宽至80%，且发行绿色债券的企业不受发债指标限制。

--《分析师观点》台湾去年出口衰退幅度创2009年以来新低，今年料有再降息机会

台湾财政部周五公布，12月出口金额较上年同期减13.9%，为连续第11个月衰退，稍差于市场预估的下跌13.15%。去年全年出口较上年则衰退10.6%，创下2009年以来最低，当时是20.32%。分析师指出，今年上半年出口料仍将衰退，央行将采〞双率双低〞政策，上半年料有两次降息机会。

--香港房地产：11月住宅楼价指数按月跌幅扩至3%，创八个月低位--政府数据

香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，2015年11月全港私人住宅楼价按月跌幅扩大至3%，为去年3月以来低点，由中小型单位主导跌势。

【金融】

--中国金融：银监会提示票据业务风险，低风险业务全口径纳入授信--消息

三位消息人士周五透露，中国银监会日前下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率小幅下行，央行维稳预期支撑下供给充裕

中国银行间市场周五主要回购利率多数下行。交易员表示，受益于本周逆回购放量及年初存款回流，大行、城商等各类机构不乏融出，融资需求多可快速得到满足；市场对央行持续维稳境内资金面抱有乐观预期，不过仍密切关注汇率方面的间接影响。

--中国债市动态：现券随国债期货维持暖意，新债发行需求向好

中国银行间债市周五现券追随国债期货维持暖意，利率债收益率小跌。另外，因流动性宽松，加之新的贴现国债招标方式更有利于投资者，上午三个月期贴现国债投标倍数超过4倍，需求向好。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.2581%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.2581%；该期债边际中标收益率为2.3057%，投标倍数4.04倍。

--中国金融：今年地方政府新增债券规模将大增至万亿量级--报载

中国经济参考报周五引述知情人士称，今年包括一般债券和专项债券在内的新增地方政府债券规模有望达到万亿量级，较去年的6,000亿元人民币明显提升。

【外汇】

--《焦点》中国央行面临让人民币以更大幅度贬值的压力--消息人士

中国央行面临来自政策顾问越来越大的压力，政策顾问希望人民币能以更快和更大的步伐贬值--贬值幅度最高可达10%-15%，因近期的渐进式贬值被认为是弊大于利。

--中国外汇：部分地方外管局窗口指导银行，要求控制1月售汇总量--消息

人民币汇率加速贬值令资本外流压力有增无减。三位消息人士周五透露，中国国家外汇管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。

--中国汇市：人民币早盘震荡小升，中间价结束八连跌引导反弹

人民币兑美元即期周五早盘震荡小升，中间价则结束八连跌，较上日收盘价反弹约300点。交易员称，由于客盘美元买需依然强劲，开盘大涨逾200点后人民币迅速回吐涨幅，但在大行出手后持稳。

--《人民币综述》汇市巨震后，市场看央妈如何“亡羊补牢”

进入2016年人民币急贬而管理层“矛盾”信号引发各种联想和猜测，甚至被解读成引发中国股市巨震主因之一；分析人士呼吁，人民币汇率从窄幅波动到进入更有弹性的浮动机制过渡过程中，希望管理层更重视与市场及时有效的沟通，避免较高的汇率波动引发更大的恐慌。

--路透调查：人民币兑美元2016年料仅贬值2%，到12月底时料为6.70

路透对外汇策略师的访查显示，中国人民币今年料仅贬值2%，时值中国央行下调人民币兑美元中间价，美元则因美国利率上升预期而上涨。此次访查的逾50位策略师中，约有三分之二是在本周稍早、周四人民币中间价出炉之前受访的。

--人民币汇率：快速贬值因市场化改革加快，可避免过度消耗外储--专家

中国兴业银行首席经济学家鲁政委周五称，最近人民币贬值加快是市场化改革加快的结果；在资本账户开放的情况下，人民币快速贬值是避免过度消耗外汇储备的最有效手段。

--离岸人民币：渣打人民币环球指数去年11月环比降逾5%，为最大单月跌幅

渣打最新公布的人民币环球指数显示，该指数去年11月较上月下降5.3%至2,230点，是有记录以来的最大单月跌幅。主要原因则是存款下降，点心债发行减少和跨境支付萎缩，且预计12月表现同样令人失望。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升2%，熔断机制暂停短线资金博弈激烈

中国股市沪综指周五反弹收升近2%。分析师表示，证监会宣布暂停熔断机制，政策面出现较大幅度逆转，导致今日市场大幅高开，但其后恐慌盘出笼打压快速下跌，股指盘中在探底成功后转而震荡上扬，盘面短线资金博弈激烈，料后市仍有较大幅度的震荡过程。

--《综述》熔断机制急刹助中国A股绝地反弹，但汇率贬值心结仍待解

中国股市实施仅四天的熔断机制周五起被紧急叫停，加上限售股减持新政策收紧，以及人民币汇率暂止住急贬态势利好，终带动开年即暴跌的A股震荡中大力反弹。

--《技术分析》中国股市沪综指暴跌后接近短线底

中国股市沪综指本周大幅暴跌，熔断机制开启彻底终结此前四个月的反弹行情。技术面显示，短线跌势过于急促导致超卖严重，空方能量集中释放引发短线抄底资金涌入，沪指连续暴跌后快速接近短线低点，后市转入震荡反弹概率较大。

--中国企业：中航工业和五矿等多家央企火速表态近期不减持A股股票

在中国投资者对A股限售股解禁潮较为担忧之时，中国航空工业集团、五矿集团、中国航天科工等多家央企迅速回应称，近阶段不会减持旗下A股上市公司股票，以维持国内股市稳定。

--《台湾金融市场一周展望》人民币急跌再扔震撼弹，股汇惊吓过度先求稳再盼弹