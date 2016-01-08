更新版 1-台湾数据：去年出口衰退10.6%为金融海啸以来最差，央行料续降息

(新增官员及分析师评论)

路透台北1月8日 - 台湾财政部周五公布，2015年全年出口较上年衰退10.6%，衰退幅度创2009年金融海啸以来最大，2009年是衰退20.32%。分析师指出，今年上半年出口料仍将衰退，央行将采〞双率双低〞政策，上半年料有两次降息机会。

财政部统计处长叶满足表示，去年1月出口金额为251.08亿美元，比较基期高，所以今年1月出口还是负成长。

“2月又有春节因素，要到3月才能观察整个趋势。”她说。

12月出口金额较上年同期减13.9%，为连续第11个月衰退，稍差于市场预估的减13.15%。12月进口则较上年同期减15.6%，也劣于市场预估的减13.2%；当月贸易顺差为41.7亿美元。

市场预期今年上半年出口仍不乐观，凯基投顾分析师蔡耀德指出，预估今年上半年出口续呈衰退走势，主因原物料价格持续破底，传统产业需求不振，及苹果手机销售不如预期等，料上半年出口仍不易转为正数。

他并预估今年央行还有两度降息的机会，时点分别落在三月和六月再降息一次，台币汇率亦将趋贬。