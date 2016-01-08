更新版 2--中国汇市：大行护盘促人民币兑美元收升，股市稳定前汇价料难示弱

* 人民币兑美元小幅收升 * 中间价九个交易日来首次上调引导反弹 * 客盘恐慌购汇强劲，但大行出手维稳护盘 * 股市基本稳定之前人民币料持稳 路透北京1月8日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收扬，终止新年伊始的连续 暴跌势头，受中间价结束八连跌较上日收盘价反弹约300点带动，但周跌幅仍逾1.4%，创自8 11汇改以来最大。 交易员称，购汇盘力道依然强劲，人民币在开盘大涨逾200点后迅速回吐涨幅，但在大 行出手后持稳，直至收盘，市场预计在股市稳定前汇价亦不会打开进一步下跌空间。 他们并指出，下午在岸汇市整体交易清淡，中资大行稳固护盘令成交价格基本维稳，市 场波动大幅收窄，自营盘转为观望，但这只是暂时的稳定，期待下周央行的指引和购汇盘表 现。 离岸CNH 亦震荡走升，两地价差维持近1,000点子。新年第一周人民币走贬约一 千点，快速贬值趋势让市场恐慌，进一步刺激客盘购汇需求。近日，许多机构已经重新调升 人民币贬值幅度的预期。 “2016年第一周是最浮躁的一周，股市不行了，没办法，整体迫于股市压力，人民币不 可能打开6.6的上方空间，等股市维稳再说。”一股份制行交易员指出。 另一外资行交易员则表示，12月至今人民币大幅下跌多少造成恐慌，人民币理财和美元 理财的价差已经不足以让人民币具有吸引力，这刺激季节性的年初购汇需求超出以往。 人民币汇率加速贬值令资本外流压力有增无减。三位消息人士周五透露，中国国家外汇 管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇 总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。 中国央行周四公布数据显示，中国去年外汇储备下降13%至3.33万亿美元，其中12月单 月下降额逾千亿元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关 ，且未来继续下降的概率较大。 中国股市沪综指 当周震荡下跌，累计跌幅10%。新年伊始，人民币汇率急贬和限 售股解禁期的临近，成为推动股指下降的主要原因，而刚实施的熔断机制更是起到助跌作用 ，本周有两天下跌7%并触发熔断，直接导致才实施四天的熔断机制自周五起暂停实施。周五 沪综指反弹2%，收报3,186.41点。 中国货币网周四发表两篇特约评论员文章称，人民币对美元中间价呈现贬值态势是应对 美元指数走强，中间价将更加市场化。 面对导致人民币汇率异常波动的一些投 机炒作势力，央行有能力保持人民币对一篮子货币在合理均衡水平上的基本稳定。[nB9S14I 00C] 全球汇市方面，日圆周五扭转走势，兑美元下跌，同时澳元反弹，此前中国央行九个交 易日来首次上调人民币中间价。 新年第一周，开年大戏就以一种近乎夸张的方式登场，金融市场上窜下跳：中国股市暴 跌连续触发新启动的熔断机制，在岸和离岸人民币双双挫至五年低点；日圆在避险需求下强 劲扬升；而与中国联系紧密的商品货币则全线下挫。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5888 6.5939 0.077% 中间价 6.5636 6.5646 0.02% 成交额 314.13亿美元 362亿美元 日内波动幅度(pips) 275 日高6.564 日低6.5915 今年以来升贬幅度 -1.43% 2005年汇改以来升贬幅度 25.63% 一年期美元/人民币掉期 +1,190 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.685 6.6819 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9352 6.923 R=> 中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.5878。外汇交易中心自1 月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一 个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。(完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 张喜良/杨淑祯)