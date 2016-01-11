重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月4日-8日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：当前和今后一个时期制约经济发展的主要因素在供给侧--习近平

中国国家主席习近平近日在重庆调研时表示，当前和今后一个时期制约中国经济发展的主要因素在供给侧，加大供给侧结构性改革力度，重点在于促进产能过剩有效化解等。

--中国经济：修复长江生态环境，以市场开放推动长江经济带发展--习近平

中国国家主席习近平表示，当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，而推动长江经济带发展，要使市场在资源配置中起决定性作用，沿江省市要加快政府职能转变，提高公共服务水平。

--中国经济：设钢铁、煤炭总量天花板，关停小煤矿今年落实到位--总理

中国国务院总理李克强表示，要认真论证并合理确定未来三年钢铁、煤炭行业化解过剩产能目标。根据市场需求，设定钢铁和煤炭全国总量“天花板”，应依法关停的十三类落后小煤矿必须在2016年落实到位。

--中国农业：国务院部署推进农村一二三产业融合发展，加大政策支持力度

新华社周一稍晚报导称，中国国务院日前要求推进农村一二三产业融合发展，要加大财税、土地等政策支持力度，开展试点示范，落实地方责任，强化部门协作，健全农村产业融合推进机制。

--中国政策：支持沿边地区试行负面清单模式，扩大人民币业务范围--国务院

中国国务院周四发文称，将支持具备条件的沿边重点地区试行准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理模式；探索发展离岸贸易，有序放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。

--中国经济：发改委下放部分交通项目审批权，含国家高速公路网改扩建等

中国国家发改委周五发布关于下放部分交通项目审批权和简化审批程序的通知称，将国家高速公路网改扩建项目、普通国省道建设项目、内河航道建设项目（长江干线航道和国际国境河流航道建设项目除外）、内河航电枢纽建设项目、机场改扩建项目（增建跑道除外），下放省级政府审批。

--中国经济：发改委批复通辽和赤峰两铁路项目，总投资345.9亿元

中国国家发改委日前批复新建通辽至京沈高铁新民北站铁路、新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路两个项目，总投资345.9亿元人民币。

--中国财政：截至11月底，全国财政共收回存量资金3,658亿元--财政部

中国财政部周四称，截至2015年11月底，全国财政收回存量资金3,658亿元人民币，调整用于保民生、补短板、增后劲。

--中国数据：12月制造业PMI回落至48.2，经济下行压力加大政策微调仍必要--财新

内外需低迷拖累财新中国12月制造业PMI回落至三个月低点，结束前两月回升态势，并已连续10个月处于荣枯线下方，表明制造业增长前景仍未有明显改观。

--中国数据：12月服务业PMI降至17个月低点，应逐渐放宽管制--财新

需求减少带来的竞争加剧，导致服务业收费价格进一步回落，财新中国12月服务业PMI亦降至17个月低点至50.2点。这要求政府逐步放松服务业管制，释放供给侧改革的潜力。

--中国经济：去年预计吸收外资1,260亿美元，再创历史新高--商务部

中国商务部表示，预计2015年中国吸收外资1,260亿美元，再创历史新高；将进一步扩大各领域对外开放，不断优化外商投资环境，提振投资者信心，进一步提高利用外资质量。

--《中国数据观测》12月工业投资料均低位企稳，通胀略升但仍温和

路透综合27家机构预测中值结果显示，中国实体经济在2015年年末低位企稳，12月工业 同比增速受基数效应影响预计略有下降，基建投资持续高增长带动整体投资持稳，消费则在 房地产销售等支持下延续较高速增长。

--《中国数据观测》高基数拉大12月进出口跌幅，衰退型高贸易顺差料延续

路透综合25家机构预测中值结果显示，中国2015年12月进出口同比跌幅再度扩大，主因 外需不稳而内需仍疲软及去年较高基数拖累。时至年末，部分进出口可能会赶在年前报关， 然2015年外贸目标无法完成已成定局。

--《中国数据观测》12月M2增速维稳高位，新增贷款季节性略降

路透调查的25家机构预测中值显示，中国2015年12月新增人民币贷款预计为7,000亿元 人民币，略低于上月的7,089亿元。市场机构认为，年末信贷投放相对温和，但政策支持以 及地方债置换削减作用减少，一定程度上又对信贷规模形成支撑。 ==========================================================================

【金融】

--《猴年展望》中国金融监管改革将强化央行地位，多头监管面临功能重定位

与后金融危机时代全球金融监管改革趋势一致，中国央行自2016年起升级宏观审慎政策框架，此举表明强化央行监管职能成为较明确的共识，各行业监管机构将更注重功能重定位，以防范系统性风险和平抑经济周期。

--《猴年展望》中资银行内忧外患业绩难有起色，混改和交叉持牌是亮点

在中国经济下行和利率市场化的双重压力下，告别黄金规模扩张期的中资银行迎来“内忧外患”的2016年，今年业绩增速料惯性下滑，不良双升的转折点远未到来，然而混合所有制改革及股权激励等转型创新依然可期。

--路透调查：降准预期仍然较高，债市走势分化需关注信用风险

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第1期的参与机构预期，中国央行1月维持基准利率不变，降准概率则超过八成，同时1季度继续降息降准预期仍然较高；1月资金面预期整体较为乐观，利率债收益率继续小幅看跌，但信用债因违约风险提升全面看空。

--中国金融：今年地方政府新增债券规模将大增至万亿量级

中国经济参考报周五引述知情人士称，今年包括一般债券和专项债券在内的新增地方政府债券规模有望达到万亿量级，较去年的6,000亿元人民币明显提升。

--中国金融：兴业银行发行26.46亿元绿色信贷资产支持证券，为今年国内首单

金融时报周四报导，中国兴业银行成功发行2016年国内首单绿色信贷资产支持证券，总金额为26.457亿元人民币，并获2.5倍超额认购。

--中港证券：2015年港股通净流入1,272亿港元，远超沪股通净流入规模

根据香港联交所资料，2015年沪港通南向交易（港股通）录得净流入金额1,272亿港元，但北向交易（沪股通）净流入仅185亿元人民币，这与内地资金外流趋势基本一致。

--中国保险：中保投资公司成立，一期募资400亿投资港口及能源项目--保监会

中国保监会周一称，中国中保投资有限责任公司发行中国保险投资基金（一期），规模400亿元人民币，直接投资包括港口建设、天然气运输等境外项目。 ==========================================================================

【固定收益】

--中国债市：12月债券托管增量环比降约四成，基金月度增持创新高--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2015年12月末债券托管余额为35.04万亿元人民币，当月增加6,303亿元，增量较上月降约四成，其中基金类机构当月增持规模创新高。

--中国债市：财政部改革记账式国债招标规则，包括招标时间及发行方式等

中国财政部于今年增加国债发行期次的同时，亦改革多项招标规则，包括统一记账式招标时间为10:35至11:35，以及将记账式贴现国债招标方式从多重价格招标改为混合式招标等。

--《焦点》12月基金等机构配债热情高涨，避险资产短缺仍支撑中国债市

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，去年12月供给减少的情况下，基金、城商行及农商行等机构配债热情高涨，亦成为债市去年末收官行情的催化剂；而全国性商业银行因承接地方债置换牵扯了大量精力，在其他债券品种的投资上仍取守势。

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【外汇】

--中国外汇：部分地方外管局窗口指导银行，要求控制1月售汇总量--消息

人民币汇率加速贬值令资本外流压力有增无减。三位消息人士周五透露，中国国家外汇管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。

--中国金融：央行暂停部分外汇业务的银行包括渣打和星展银行--消息

三名直接了解情况的消息人士告诉路透，上周中国央行禁止三家银行暂停从事某些外汇业务，其中包括渣打银行和星展银行。

--中国汇市：投机势力炒作致人民币汇率异常波动，央行有能力维稳--货币网

中国货币网周四发表特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

--中国外汇：人民币对美元中间价呈现贬值态势是应对美元指数走强--货币网

中国货币网特约评论员周四称，近日美元指数再次走强至美联储首次加息以来的高点，在此背景下，做市商参考上日收盘汇率和一篮子货币走势提供的人民币对美元汇率中间价报价有所倾向贬值方向，使得最终形成的中间价呈现了一定贬值态势。

--中国央行：去年12月外汇储备单月下降历史最大，未来续降概率较大

中国去年外汇储备下降13%，其中12月外汇储备单月下降额逾千亿元，单月下降额创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

--路透调查：人民币兑美元2016年料仅贬值2%，到12月底时料为6.70

路透对外汇策略师的访查显示，中国人民币今年料仅贬值2%，时值中国央行下调人民币兑美元中间价，美元则因美国利率上升预期而上涨。

--《焦点》汇股联动剧震搅乱市场心绪，中国监管层淡定应对或意在测试市场

2016年开年人民币兑美元汇率惊现超预期暴跌，尤其中间价连两日主动大幅下调且偏离上日收盘价，引发市场对央行意图的疑虑，加剧市场恐慌，并一定程度刺激股市出现熔断，少见的汇股联动巨震极大搅乱市场心绪；不过中国监管层似乎相当淡定，市场猜测央行或意在测试人民币贬值的市场容忍度。

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【证券/行业】

--中国股市：证监会决定暂停熔断机制，称目前负面影响大于正面效应

上海和深圳证交所周四在其网站上宣布，将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定.之前该机制引发中国股市大幅震荡，一周内市场两度熔断。

--《综述》中国股市再现大盘熔断千股跌停，对熔断机制质疑声渐增

中国股市周四再现大盘熔断、千股跌停的惨烈走势。进入2016年后，短短的4个交易日内大盘就已两度触发下跌7%的熔断阈值而暂停交易，市场的脆弱程度和恐慌情绪可见一斑。

--中国证券：上市公司大股东及董监事减持需预披露，三月内减持不超1%

在A股市场周四再度大跌逾7%并触发熔断机制后，中国证监会发布上市公司大股东、董事监事高级管理人员减持股份的若干规定，要求大股东及董监事等减持需预披露，且上市公司大股东在三个月内通过二级市场减持股份数，不超过总股本的1%。

--《猴年展望》中国A股仍将大幅波动，不确定性因素较多市场情绪化仍浓

经历了2015年大起大落的中国A股最终以小涨收官。展望2016年，去年年中的暴跌仍令投资者心有余悸，市场难有趋势性上涨行情；同时，交易新规及发行制度改革为市场带来的不确定性，令市场情绪化仍然较浓，开年的暴跌似乎已预示着今年并不平静，A股仍将面临大幅波动格局。

--《猴年展望》香港股市难改“上落市”格局，需灵活转身择优而买应对风险

相比起2015年面对A股大升大跌以及人民币贬值等风暴来袭时的措手不及，2016年港股投资者不妨借鉴齐天大圣，以灵活转身并择优而买的手法去应对各种不确定性。

--《猴年展望》大宗商品中国故事难续，汇率震荡加剧令业者步步惊心

经历了凄凄惨惨的2015年，供需两头受挤的大宗商品市场在2016年仍难展欢颜。美元进入加息通道，以及中国经济阴霾不散，可能为大宗商品的“中国故事”画上句号，而人民币汇率波动加剧带来的市场动荡更是令中国业者雪上加霜。

--《猴年展望》香港楼价只升不跌“神话”有望破灭，但“辣招”难撤

随着2015年第四季见顶回落，香港楼价持续七年之久的只升不跌“神话”有望在2016年被打破；但政府过去数年不断施加的限制楼市措施冻结供需，令“上车”门槛大大提高，这反而为楼市结成保护网，市场预期今年楼价或仅温和下调约一成，惟调整期可能较为漫长。

--中国房地产：12月百城住宅均价环同比连五个月双涨，涨幅扩大--中指院

中国指数研究院上周提供的报告显示，12月百城价格指数环比、同比连续第五个月双涨，且涨幅均继续扩大，分别上涨0.74%和4.15%。展望未来，随着中央工作会议关于去库存、稳楼市的相关部署在各地逐步落地实施，市场供求关系将得到有力调节，库存压力有望进一步缓解。

--中国房地产：十大城市2015年土地成交量下跌，但均价创新高--易居

中国房地产研究机构--上海易居房地产研究院最新发布报告称，十大典型城市2015年土地成交量跌价升，成交均价同比涨15.7%，创下历史新高，并预计今年土地市场将进一步上升。

--中国基金：千亿规模级别公募基金公司增至21家，天弘基金蝉联第一

上海证券报周一引述天相投顾数据称，截至去年末，中国公募基金规模跃升至8.34万亿元人民币（剔除联接基金），创下历史新高。千亿规模级别的基金公司数量增至21家，天弘基金管理公司以6,739.3亿元的规模蝉联第一。

--中港个股：比亚迪去年净利预增逾五倍，受益新能源汽车市场火爆

中国新能源汽车生产商--比亚迪周五公告称，2015年净利润预计达26.8-28.5亿元人民币，同比增518.18%-557.39%，因国内新能源汽车发展火爆使公司经营业绩好于预期。

--《独家新闻》大连万达集团将收购美国传奇娱乐多数股权--消息

知情消息人士透露，中国房地产与投资企业--大连万达集团已同意收购美国电影制作公司传奇娱乐(Legendary Entertainment)多数股权，对后者的估值在30-40亿美元之间。 (完) (整理 黄凯/曾祥进; 审校 林高丽)