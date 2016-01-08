路透伦敦1月8日 - 以下为丹麦丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：已从1.0940高位回落，在此之前维持在始于1.1060高位的四周下行通道内。若下跌，首道支撑位在1.0825/00区域，然后是1.0711低位。上行方面，若突破1.0940/46阻力位，将有望重新测试1.0993和1.1060高位。

美元/日圆：自117.33日圆低位回升并升穿118.00，有望进一步回升，修正本周自120.00上方大幅下跌之势。118.60上方阻力位见于118.70/79区域及119.70，然后是120.00/35区域的强阻力位。

美元/瑞郎：自1.0125瑞郎高位跌穿0.9991支撑位，触发向0.9923低位的更深回调。目前看有可能进一步跌至0.9900，然后是支撑位0.9853。之后有望重返0.9800一线。上行方面，目前看平价水平转为阻力位，然后是1.0073，继而是1.0125高位。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0874 1.0934 -0.55 +0.13 1.0860

美元/日圆 118.33 117.66 +0.57 -1.64 120.30

欧元/日圆 128.66 128.60 +0.05 -1.39 130.47

美元/瑞郎 0.9994 0.9932 +0.62 -0.24 1.0018

英镑/美元 1.4613 1.4615 -0.01 -0.85 1.4738

美元/加元 1.4103 1.4113 -0.07 +1.91 1.3839

美元/离岸人民币 6.6851 6.6800 +0.08 +1.78 6.5680

澳元/美元 0.7030 0.7009 +0.30 -3.37 0.7275

新西兰元/美元 0.6640 0.6625 +0.23 -2.71 0.6825

欧元/瑞郎 1.0870 1.0859 +0.10 -0.15 1.0886

欧元/英镑 0.7437 0.7479 -0.56 +0.95 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2519 9.2517 +0.00 +0.89 9.1705

美元/挪威克朗 8.8767 8.8814 -0.05 +0.42 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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