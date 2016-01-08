台湾汇市：台币量缩微收升中止九连跌，观望美非农数据及人民币态势明朗

* 台币微收升中止连九日收贬 * 量缩观望美国非农就业数据 * 后续台币料紧随人民币波动 * 下周台币交易区间料在33.200-33.500 路透台北1月8日 - 台币兑美元 周五微收升，中止连九日收跌，周线收跌4.35 角或1.3%。交易员表示，随着人民币跌势稍歇，带动亚币信心回笼，台币实质汇价亦稳在33 .300附近窄幅波动，惟交投转趋淡静，观望稍后公布美国非农就业数据及人民币趋势更加明 朗。 他们指出，下周亚币仍因趋势看弱的人民币压力颇大，只不过，台湾下周六要举行总统 和立法委员的选举，估计央行也不会乐见汇价在重大政治事件发生前夕有过大的波动，因此 若波动太大，央行料进场维稳台币走势。 〞今天人民币跌势只是趋缓、不是回稳，还要观察下周状况。〞一位大型外商银行交易 员说。 至于周五稍后美国将公布备受关注的12月非农就业报告。交易员认为，目前市场对美国 经济回升有较强烈的信心，不排除短期内美元仍将受到强劲的经济支撑而走扬。 据路透调查，美国非农就业岗位12月料增加20万个，失业率料持平于七年半低位5%。美 国11月非农就业岗位增加21.1万个。 此外，台湾财政部周五公布，12月出口金额较上年同期减13.9%，为连续第11个月衰退 ，稍差于市场预估的减13.15%。2015年全年出口较上年衰退10.6%。 外银交易 员指出，出口表现持续疲弱不利台币走势，基本上台币后市仍是看贬。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢 价幅度较上日尾盘持续略见缩减。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报33.397/3 3.462，上日收在33.500。 今日台币主要交易区间在33.240-33.325，上日在33.230-33.390。他们并预估，台币下 周的实质交易区间料在33.200-33.500。 台湾股市周五收涨0.53%报7,893.97点，周线则收黑5.33%。证交所资料显示，外资及陆 资在台股卖超49.36亿台币，连五个交易日卖超共计400.06亿台币。 新兴亚币周五反弹，因中国当局再度出面安抚金融市场，但是受到围绕中国当局就人民 币贬值立场方面的不确定性影响，亚币周线跌幅似乎在所难免。 其中韩元兑美 元 收涨0.2%报1,198.1，追随人民币走扬。韩元周线下跌2.2%，为2015年9月25日 止当周以来最大单周跌幅。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.501 33.530 33.240-33.501 33.320 6.19 8.17 司 元太外汇经纪公 33.500 33.528 33.256-33.500 33.330 3.31 4.38 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.120/0.150 0.160/0.190 美元/台币六个月期 0.150/0.200 0.185/0.235 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)