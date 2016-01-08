欧元债市：避险公债持坚，尽管全球市场乱流缓解

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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分析师表示，美国非农就业数据今日稍晚公布前的审慎情绪，以及中国前景的不确定性，可能目前主导市场。
“隔夜中国市场回稳，但中国经济到底会软着陆还是硬着陆的问题仍然存在，”荷兰合作银行高级固定收益分析师Richard McGuire说。
欧元区公债今年开年表现强劲。10年期德国公债收益率 报0.54%，较去年结束时下降约10个基点。
欧元区公债收益率周五为持平至下跌两个基点，但希腊10年期公债收益率 涨势延续，升至四个月高点8.88%。
评级机构标普和惠誉今日稍晚料将确认德国的AAA债信评级。
媒体援引欧洲央行(ECB)管委会新任委员连恩的话称，如果未来几个月经济数据显示该行需出台更多量化宽松措施，那么可以做的更多。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 白云/于春红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。