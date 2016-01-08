欧元债市：避险公债持坚，尽管全球市场乱流缓解

分析师表示，美国非农就业数据今日稍晚公布前的审慎情绪，以及中国前景的不确定性，可能目前主导市场。

“隔夜中国市场回稳，但中国经济到底会软着陆还是硬着陆的问题仍然存在，”荷兰合作银行高级固定收益分析师Richard McGuire说。

欧元区公债今年开年表现强劲。10年期德国公债收益率 报0.54%，较去年结束时下降约10个基点。

欧元区公债收益率周五为持平至下跌两个基点，但希腊10年期公债收益率 涨势延续，升至四个月高点8.88%。