更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，审慎以对外资汇出效应

* 外资近期汇出令资金情势不敢乐观 * 提领现钞提早且春节假期长，周转料保守 * 寿险赎回令投信多缺不一，公债RP难降 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月8日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。惟资金调度人员指出，受今年提领新钞较早、外资近 期汇出等因素影响，使得市场弥漫保守气氛，对农历年关调度不敢过度乐观。 他们并表示，今年农历春节长达9天，各家金融机构料将趁1月积极进行投资、放款等配置，再加上自上月 底延续至月初，因国库借款造成的紧缩阴影犹在，因此纵然市场资金仍宽裕，但流动性可能会受到影响。 〞最近股市与外资动向是变数，不过央行说没问题，应该是胸有成竹。〞一位大型银行交易主管说。 另一大型票券主管认为，外资汇出会让大型银行拆入的便宜资金变少，若是趋势短期不见改善，短率要再 走低不易。 台湾央行总裁彭淮南周四称，台币汇率相对稳定，且总体经济相当稳健，不会有发生金融风暴的机会。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周四通货发行数来到1.7 44兆(万亿)，较上周五(1日)约增加350.83亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.232% 0.232% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.340% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.360% 0.230-0.370% **跨年短票优先供应** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，周五发票量例行增加，为争取跨农历年关的资金，短票利率较年 内高出约1-2个基点。 票券商认为，相较于去年农历春节前的宽松，今年因国际金融环境出现较大变化，外资开年以来短短四个 交易日就卖超台股近350亿台币，在外资可能持续汇出阴影笼罩下，大家心态会偏向保守。 〞可以买(年后)的都尽量给他。〞一位大型票券商交易主管说。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.347%，上日为0.348% ；上日区间为0.31-0.40%，前日区间则在0.30-0.36%；上日成交量63.49亿台币，前日37.1亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率落在0.33-0.35%。年关后的成交利率则 在0.35-0.36%。 台湾央行周五共发行542.5亿台币定存单。与今日到期金额542.5亿台币相同，存单发行余额持平不变。 下周央行定存单到期金额达1兆(万亿)145.8亿台币，资金落点分别为周一566.0亿、周二5,451.0亿、周三 1,600.3亿、周四1,914.5亿及周五614.0亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为130亿台币，累积至周日超额准备为1,176亿台币、加计前期1% 的超额准备为4,420亿台币。 **投信多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信资金多缺不一，因有寿险业者赎回基金所致，但对资金 调度未造成明显影响。 一证券商交易员指出，今日有一、两家投信走钱，银行端也依然对公债RP利率较为坚持，不过下周银行资 金应该会更为宽松，利率料将持平或小幅下跌。 〞公债压不下来，银行还是坚持，没0.36%就不做。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端则在0.35-0.37%，与上日大致相当 ；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，区间趋同于上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间变化不大；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.33% ；短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融 机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 杨淑祯)