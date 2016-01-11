《中国金融债发行日程表》--1月11日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多40 1 周二招标 固息增发债 1/13-1/14 至多60 3 至多60 5 至多60 7 至多110 10 (2015年第22、23、20、21和18期增发债) *农发行 至多50 1 周三招标 固息增发债 1/14-1/15 至多50 3 至多60 5 至多50 7 至多50 10 (今年第1-5期增发债) *进出口行 至多60 3 周四招标 固息增发债 1/14-1/18 至多70 5 至多70 10 (2015年第17期、16期和14期增发债) *国开行 至多40 1 周四招标 浮息金融债 1/15-1/18 至多50 3 至多30 5 (1/3年为2016年第1、2增发债，三期均为3M Shibor基准) 进出口行 60 5 *2.9693% 固息增发债 1/7-1/11 70 7 *3.2908% 70 10 *3.2621% (2015年第16期、10期、14期增发债) 国开行 50 1 *-66bp 浮息金融债 1/8-1/11 50 3 *-25bp (三个月Shibor基准) 进出口行 50 20 3.88% 固息金融债 2015/12/29-1/12 (2015年第19期金融债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次