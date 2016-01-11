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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 13:03 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月11日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
*国开行        至多40           1       周二招标       固息增发债   1/13-1/14
               至多60           3
               至多60           5
               至多60           7
               至多110         10
                     (2015年第22、23、20、21和18期增发债)
*农发行        至多50           1       周三招标       固息增发债   1/14-1/15
               至多50           3        
               至多60           5       
               至多50           7        
               至多50          10        
                     (今年第1-5期增发债)
*进出口行      至多60           3       周四招标       固息增发债   1/14-1/18
               至多70           5
               至多70          10        
                     (2015年第17期、16期和14期增发债)
*国开行        至多40           1       周四招标       浮息金融债   1/15-1/18
               至多50           3                  
               至多30           5 
                     (1/3年为2016年第1、2增发债，三期均为3M Shibor基准)
 进出口行        60             5       *2.9693%       固息增发债   1/7-1/11
                 70             7       *3.2908%
                 70            10       *3.2621%
                     (2015年第16期、10期、14期增发债)
 国开行          50             1        *-66bp       浮息金融债   1/8-1/11
                 50             3        *-25bp
                     (三个月Shibor基准)
 进出口行        50            20         3.88%       固息金融债 2015/12/29-1/12
                     (2015年第19期金融债)     
                     
  注: *表示新增。(完)
      如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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