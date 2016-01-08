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市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 19:42 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元逼近五年半低位，兑欧元则料连七周下跌

英镑兑欧元 周四曾触及两个月低位0.7483英镑，尽管周五上扬0.6%，但周线仍下跌近1%。英镑兑欧元连续下跌周数，可能创下近五年来最高纪录。

此前一系列调查结果，凸显英国整体经济前景存在疑虑，关于英国可能退出欧盟诸多争议，料将主导今年的经济局势。

法国巴黎银行汇率策略师Sam Lynton-Brown表示，投资人担忧人民币贬值将引发输出型通缩效应、抑制大宗商品价格，且推迟英国央行升息的压力。

“市场对英国央行的预期转为极度温和...市场目前反映该行在今年底前升息25个基点的机率不到六成。”(完)

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全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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