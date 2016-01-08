东南亚股市：多数反弹，美国就业数据公布前受空头回补买盘拉抬

《全球汇市》美国公布强劲数据后美元保持升势，欧元由跌转升

在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。