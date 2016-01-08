版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 20:04 BJT

东南亚股市：多数反弹，美国就业数据公布前受空头回补买盘拉抬

NRA Capital在报告中表示，新加坡股市早盘走弱后，空头回补力道助长反弹。

“由于今天稍晚将公布美国非农就业数据，部分做空者开始结清仓位，”该报告表示。

东南亚股市新年首周下滑，其中菲律宾股市 以重挫5.4%领跌，创下2013年8月来最大单周跌幅。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 318.73 1.69 +0.53 -4.23 332.82

新加坡 2751.23 21.32 +0.78 -4.56 2882.73

马来西亚 1657.61 2.48 +0.15 -2.06 1692.51

泰国 1244.18 19.35 +1.58 -3.40 1288.02

印尼 4546.29 15.84 +0.35 -1.02 4593.01

菲律宾 6575.43 -43.45 -0.66 -5.42 6952.08

越南 560.05 -5.31 -0.94 -3.28 579.03

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐