东南亚股市：多数反弹，美国就业数据公布前受空头回补买盘拉抬

NRA Capital在报告中表示，新加坡股市早盘走弱后，空头回补力道助长反弹。
“由于今天稍晚将公布美国非农就业数据，部分做空者开始结清仓位，”该报告表示。
东南亚股市新年首周下滑，其中菲律宾股市 以重挫5.4%领跌，创下2013年8月来最大单周跌幅。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 318.73 1.69 +0.53 -4.23 332.82
新加坡 2751.23 21.32 +0.78 -4.56 2882.73
马来西亚 1657.61 2.48 +0.15 -2.06 1692.51
泰国 1244.18 19.35 +1.58 -3.40 1288.02
印尼 4546.29 15.84 +0.35 -1.02 4593.01
菲律宾 6575.43 -43.45 -0.66 -5.42 6952.08
越南 560.05 -5.31 -0.94 -3.28 579.03
(完)
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(编译 陈宗琦；审校 龚芳)