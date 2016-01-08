马来西亚期市：棕榈油期货止跌回升，因行业报告料将显示产量下降

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
尽管有马币走强等诸多负面因素冲击，吉隆坡一交易商表示，预期中的产出下降应为支撑棕栏油价格提供一臂之力。
“交易商们多数预计，马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一发布的报告将偏多至中性，空头因而在报告出炉前进行回补，”他指出。
马来西亚棕榈油总署预订在1月11日0430 GMT以后发布12月棕榈油数据。路透调查显示，12月棕榈油产量料将较上月减少17.8%至136万吨，为2015年2月以来低位。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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