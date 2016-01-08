马来西亚期市：棕榈油期货止跌回升，因行业报告料将显示产量下降

尽管有马币走强等诸多负面因素冲击，吉隆坡一交易商表示，预期中的产出下降应为支撑棕栏油价格提供一臂之力。

“交易商们多数预计，马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一发布的报告将偏多至中性，空头因而在报告出炉前进行回补，”他指出。