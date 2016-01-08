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亚洲 | 2016年 1月 8日 星期五 19:48 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货止跌回升，因行业报告料将显示产量下降

尽管有马币走强等诸多负面因素冲击，吉隆坡一交易商表示，预期中的产出下降应为支撑棕栏油价格提供一臂之力。

“交易商们多数预计，马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一发布的报告将偏多至中性，空头因而在报告出炉前进行回补，”他指出。

马来西亚棕榈油总署预订在1月11日0430 GMT以后发布12月棕榈油数据。路透调查显示，12月棕榈油产量料将较上月减少17.8%至136万吨，为2015年2月以来低位。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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