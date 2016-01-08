国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至四日低点，市场仍供过于求

路透新加坡1月8日 - 亚洲指标2月含硫500ppm柴油裂解价差周五扩大跌幅，本周收在每桶9.95美元的四日最低水平，受供应水平仍高的疑虑影响。

交易商表示，直接价格较低，有助于提振新加坡现货市场需求的同时，油品船货去化的速度仍不足以令库存下降。

2015年第四季新加坡陆上馏分油库存，平均每周约为1,200万桶，2014年同期为1,000万桶。

另一方面，现货交易相当热络，总交易量达85万桶。

新加坡现货交易方面，兴隆向BP与永顺油品(Winson Oil)分别购买15万桶500ppm等级柴油，前者每桶贴水0.30美元，后者每桶贴水0.20美元，船期皆为2月3-7日。

兴隆还向永顺购买15万桶500ppm等级柴油，每桶贴水0.20美元，船期为1月23-27日。

维多公司向联合石化购买两批10ppm柴油船货，每桶升水0.70美元。

其中一批25万桶船期为1月23-27日，另一批15万桶船期为1月24-28日。(完)

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