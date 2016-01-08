版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 22:44 BJT

美国热股：Shire或斥资325亿美元收购同业Baxalta，盘初股价上涨

路透1月8日 - 知情人士指出，罕见疾病药厂Shire 准备最快于周一宣布斥资325亿美元，收购同业Baxalta 的消息。

Shire美国上市ADR盘初股价大涨2.35%，报191.12美元，Baxalta小涨0.15%，报40.52美元。(完) (编译 龚芳; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐