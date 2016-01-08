美国热股：Shire或斥资325亿美元收购同业Baxalta，盘初股价上涨

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
路透1月8日 - 知情人士指出，罕见疾病药厂Shire 准备最快于周一宣布斥资325亿美元，收购同业Baxalta 的消息。
Shire美国上市ADR盘初股价大涨2.35%，报191.12美元，Baxalta小涨0.15%，报40.52美元。(完) (编译 龚芳; 审校 李军)
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
(除特别说明外，均为GMT时间) 0100 - 美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话 1230 - 美国农业部公布一周出口销售报告(周一适逢马丁路德金纪念日，由周四推迟至周五发布) -- - 美国当选总统特朗普宣誓就任 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较