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市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 22:46 BJT

美国热股：联邦快递称获欧盟同意与TNT Express合并，盘初股价走强

路透1月8日 - 联邦快递(FedEx) 及TNT Express 宣布，欧盟执委会已经无条件同意两者的并购案。

联邦快递盘初股价升0.7%，报135.52美元。(完) (编译 龚芳; 审校 李军)

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