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市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 22:45 BJT

美国热股：高盛透过夹层基金巩固杠杆融资霸土地位，股价盘初上扬

路透1月8日 - 在传统银行竞争对手纷纷撤退之际，高盛集团 通过一支夹层基金为杠杆收购提供融资，牢牢巩固了它在美国债市高风险的杠杆融资领域中的主导地位。

高盛盘初股价上扬1.4%，报166.91美元。(完) (编译 龚芳; 审校 李军)

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