欧洲汇市：英镑/美元逼近五年半低位，美国就业报告强劲令英镑卖盘加速

路透伦敦1月8日 - 英镑兑美元周五逼近五年半低位，兑欧元行将创下连续七周下跌，因投资者押注英国央行要到2017年才会调高利率。

美国就业数据好于预期，驱使投资者青睐美元，使英镑卖盘加速，本周全球股市下滑，因中国加快人民币贬值使金融市场震荡。英镑势将成为今年迄今表现最差的发达国家货币。

FEXCO交易部门主管David Lamb表示，美联储进一步升息几成定局，这会继续支撑美元。

英镑兑美元 跌0.3%，报1.4571美元，周四跌至1.4534美元低位，此为2010年6月来最低水准，过去六个月英镑兑美元跌幅已达8%左右。

英镑兑欧元 周四曾触及两个月低位0.7483英镑，本周跌幅接近1%。英镑兑欧元可能创下近五年来最长周度跌势。

本周初投资人还预计英国央行会在年底前升息，但目前这些预期都已瓦解。

此前一系列调查结果，凸显英国整体经济前景存在疑虑，关于英国可能退出欧盟诸多争议，料将主导今年的经济局势。

法国巴黎银行汇率策略师Sam Lynton-Brown表示，投资人担忧人民币贬值将引发输出型通缩效应、抑制大宗商品价格，且推迟英国央行升息的压力。

“市场对英国央行升息预期变得非常温和...现在预计英央行在今年底升息25个基点的机率不足60%。周一时，市场完全消化英央行将在11月升息。”他说。