欧洲汇市：英镑/美元逼近五年半低位，美国就业报告强劲令英镑卖盘加速

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
路透伦敦1月8日 - 英镑兑美元周五逼近五年半低位，兑欧元行将创下连续七周下跌，因投资者押注英国央行要到2017年才会调高利率。
美国就业数据好于预期，驱使投资者青睐美元，使英镑卖盘加速，本周全球股市下滑，因中国加快人民币贬值使金融市场震荡。英镑势将成为今年迄今表现最差的发达国家货币。
FEXCO交易部门主管David Lamb表示，美联储进一步升息几成定局，这会继续支撑美元。
英镑兑美元 跌0.3%，报1.4571美元，周四跌至1.4534美元低位，此为2010年6月来最低水准，过去六个月英镑兑美元跌幅已达8%左右。
英镑兑欧元 周四曾触及两个月低位0.7483英镑，本周跌幅接近1%。英镑兑欧元可能创下近五年来最长周度跌势。
本周初投资人还预计英国央行会在年底前升息，但目前这些预期都已瓦解。
此前一系列调查结果，凸显英国整体经济前景存在疑虑，关于英国可能退出欧盟诸多争议，料将主导今年的经济局势。
法国巴黎银行汇率策略师Sam Lynton-Brown表示，投资人担忧人民币贬值将引发输出型通缩效应、抑制大宗商品价格，且推迟英国央行升息的压力。
“市场对英国央行升息预期变得非常温和...现在预计英央行在今年底升息25个基点的机率不足60%。周一时，市场完全消化英央行将在11月升息。”他说。
英国国家统计局(ONS)周五公布，11月贸易逆差收窄，因油价下跌降低进口成本，但数据没有提振英镑的表现。(完)
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
(除特别说明外，均为GMT时间) 0100 - 美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话 1230 - 美国农业部公布一周出口销售报告(周一适逢马丁路德金纪念日，由周四推迟至周五发布) -- - 美国当选总统特朗普宣誓就任 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较