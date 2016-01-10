更正-金属期市：期铜跌至近2009年低位，焦点在中国需求疲弱(1月8日)

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(更正：因译文有误，内文第一段中的“近七周低位”应更正为“近七年低位”)
路透伦敦1月8日 - 期铜周五下跌，因对未来数周全球最大金属消费国中国经济增长和需求的担忧日益加剧，使期铜仍接近本周稍早触及的近七年低位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.9%，报每吨4,485美元，在周四触及2009年5月来最低的4,430美元。
中国经济成长忧虑导致股市和汇市在今年头几个交易日走势震荡。
“中国有许多不确定性。且本周公布的经济数据疲弱，人们认为中国经济将继续挣扎，”ICBC Standard Bank分析师Leon Westgate说。
Westgate补充说，未来几日基金组合根据标普GSCI指数 等商品指数进行重新平衡，将可能增加市场波动性。
路透报导，中国国储局在周五下午通过闭门投标买入15万吨精炼阴极铜，消息短暂扶助铜价。
但交易商表示，中国国储局必须买入更大规模才可以逆转价格下跌趋势。
三个月期镍 收涨0.6%，报每吨8,550美元。期锌 上涨0.1%，报1,508美元。期铅 下跌2.4%，报1,620美元。期锡 升0.2%，报13,750美元。
期铝 升1.1%，报每吨1,492.5美元，周四触及一个月低位1,451.50美元，因供应过剩带来压力。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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