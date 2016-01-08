芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，本周小跌

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周五上涨，交易商表示，因在上日玉米合约全线触及合约低位后，有低吸买盘。

全球股市回稳为玉米市场提供支撑，缓解对全球经济体质的担忧，这担忧本周重压商品市场。

玉米基本面仍然偏空，鉴于美国和全球供应充足，且出口需求疲弱。

分析师预计下周美国农业部公布的美国12月1日玉米库存将之历来最高。

周五是商品指数基金每年维期五日重新平衡运作的第一日。交易商预计，指数基金在这段时间将卖出12,000-18,000口合约。

近月CBOT-3月玉米合约 收涨4美分，报3.57美元。本周下跌0.4%，连跌第五周。

今日CBOT玉米期货成交量预计为301,730口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)