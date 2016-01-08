芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，周线收平

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五涨跌互见，交易商表示，在美国农业部月度供需报告在周二公布前，交易商轧平头寸。

对中国经济的担忧缓解，支撑大豆市场。但交易商表示，在指标CBOT-3月大豆合约迫近20日移动均线后，市场出现获利了结。过去两周，大豆也未能突破这一道关键技术水准。

豆粕和豆油期货收涨，因低吸买盘，但原油走弱限制了豆油价格的升幅。

一中国官方谷物智库表示，对中国2015/16销售年度大豆进口预估上修至8,000万吨，这规模将较2014/15销售年度增长2.1%，因为压榨需求高于预期。

CBOT-3月大豆合约 收涨3/4美分，报每蒲式耳8.65-1/4美元。

3月豆粕合约 收升1.3美元，报每短吨268.7美元。3月豆油合约 小升0.02美分，报29.64美分。

3月大豆期货 周线收平，3月豆粕 本周上涨1.2%，3月豆油 本周下滑3.5%。

今日CBOT大豆预估成交量为202,551口，豆粕为55,929口，豆油为78,280口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)