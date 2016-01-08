芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，周线收平

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
路透芝加哥1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五涨跌互见，交易商表示，在美国农业部月度供需报告在周二公布前，交易商轧平头寸。
对中国经济的担忧缓解，支撑大豆市场。但交易商表示，在指标CBOT-3月大豆合约迫近20日移动均线后，市场出现获利了结。过去两周，大豆也未能突破这一道关键技术水准。
豆粕和豆油期货收涨，因低吸买盘，但原油走弱限制了豆油价格的升幅。
一中国官方谷物智库表示，对中国2015/16销售年度大豆进口预估上修至8,000万吨，这规模将较2014/15销售年度增长2.1%，因为压榨需求高于预期。
CBOT-3月大豆合约 收涨3/4美分，报每蒲式耳8.65-1/4美元。
3月豆粕合约 收升1.3美元，报每短吨268.7美元。3月豆油合约 小升0.02美分，报29.64美分。
3月大豆期货 周线收平，3月豆粕 本周上涨1.2%，3月豆油 本周下滑3.5%。
今日CBOT大豆预估成交量为202,551口，豆粕为55,929口，豆油为78,280口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
(除特别说明外，均为GMT时间) 0100 - 美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话 1230 - 美国农业部公布一周出口销售报告(周一适逢马丁路德金纪念日，由周四推迟至周五发布) -- - 美国当选总统特朗普宣誓就任 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较