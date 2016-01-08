国际油市：油价连跌五日本周挫10%，高盛称油价需再跌才能达到市场平衡

* 石油生产商没有对当前价格作出反应-高盛

* 荷兰银行将2016年布兰特和美国原油价格预估下调10-15美元

* 投资者买入执行价在每桶25美元的看跌期权

* 美国活跃石油钻井平台数为2010年最少，因钻探商增加闲置平台数量

路透纽约1月8日 - 油价周五连跌第五日，本周累积跌幅达10%，高盛称，油价需要进一步下跌才能迫使生产商减少足够的供应，以在供应过剩和需求疲弱之间达到市场平衡。

布兰特原油和美国原油全天拉锯式交易，收盘微幅下跌，此前美国股市回吐稍早的涨幅。本周稍早两份原油合约均触及12年低位，因中国股市的暴跌重压了全球市场。

油价自18个月前开始下跌以来，交易员和投资商一直在揣摩，跌势会持续多久，价格会跌多深。而油价一路从每桶100美元以上下挫至40美元之下，现在看似下一步将跌破30美元。

高盛在周五表示，市场需要在第一季度持续下跌，“然后生产商将根据2016年油价在每桶40美元的预估压低预算。”高盛之前曾预言油价可能跌至每桶20美元。

高盛的言论是基于高盛本周在迈阿密组织的由石油生产商和投资者参加的会议上进行的讨论。会议讨论的结果是，在当前的价格，生产商没有准备好消减产量。

“实际上，生产商主要谈到他们在当前的现金流基础上如何具有灵活性...必要的情况下加大产量，”高盛称，“这打击了投资者的信心，因为他们担心生产商没有作出足够的反应。”

根据Baker Hughes，尽管去年全年美国石油钻井平台数量减少，为2002年以来的首次年度减少，也是1998年以来的最大降幅，但供应持续过剩。

2016年第一周，能源公司加大闲置活跃钻井平台的力度，美国活跃钻井平台数量降至五年低位。

布兰特原油 收跌0.2美元，报每桶33.55美元。盘中触及32.78美元的低位，周四触及2004年4月以来最低水平32.16美元。

布兰特原油本周下跌10%，仅次于2015年首周录得的11%的跌幅，当时是历年最大的首周交易跌幅。

美国原油 收跌0.11美分，报每桶33.16美元，盘中稍早跌至32.64美元，周四触及2003年12月以来最低的32.10美元。

荷兰银行将2016年布兰特原油和美国原油预估价从之前的分别为每桶65美元和60美元下调至50美元。

美国股市全天在平盘上下震荡，收盘下跌。

期权市场暗示，市场担心油价进一步下挫。一些投资商买入看跌期权，买入执行价在25美元的看跌期权，因预计布兰特原油将跌至每桶25美元之下，这类期权的成本因此飙升。(完)

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