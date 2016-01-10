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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 06:12 BJT

金砖国家：1月8日股汇市收盘纵览

路透1月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月8日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报740.07点，上涨0.16%。

中国股市：沪综指震荡收升2%，熔断机制暂停短线资金博弈激烈

中国汇市：大行护盘促人民币兑美元收升，股市稳定前汇价料难示弱

香港股市：恒生指数收高，但全周重挫6.7%创四年来最大周线跌幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,612.207点，下跌0.2%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0376/03，上日收报4.0500/25。

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南非股市：指标Top-40指数 收报43,253.3点，上涨0.16%；大盘综合指数 收报48,104.68点，上涨0.11%。

南非汇市：兰特兑美元创新低，因美国就业数据强劲

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印度股市：回稳，投资人买进上日倍受打击的个股，而本周中国股市动荡造成印度股市创下2011年11月以来最差的周线表现。BSE指数 收报24,934.33点，上涨0.33%；NSE指数 收报7,601.35点，上涨0.44%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.63/66.64，上日收报66.93/66.94。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报736.82点，下跌2.11%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报388.05点，下跌0.43%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报74.76，贬值1.97%；卢布兑欧元 报80.62,贬值2.41%。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)

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