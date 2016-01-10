金砖国家：1月8日股汇市收盘纵览

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透1月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月8日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报740.07点，上涨0.16%。
中国股市：沪综指震荡收升2%，熔断机制暂停短线资金博弈激烈
中国汇市：大行护盘促人民币兑美元收升，股市稳定前汇价料难示弱
香港股市：恒生指数收高，但全周重挫6.7%创四年来最大周线跌幅
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,612.207点，下跌0.2%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0376/03，上日收报4.0500/25。
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南非股市：指标Top-40指数 收报43,253.3点，上涨0.16%；大盘综合指数 收报48,104.68点，上涨0.11%。
南非汇市：兰特兑美元创新低，因美国就业数据强劲
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印度股市：回稳，投资人买进上日倍受打击的个股，而本周中国股市动荡造成印度股市创下2011年11月以来最差的周线表现。BSE指数 收报24,934.33点，上涨0.33%；NSE指数 收报7,601.35点，上涨0.44%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.63/66.64，上日收报66.93/66.94。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报736.82点，下跌2.11%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报388.05点，下跌0.43%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报74.76，贬值1.97%；卢布兑欧元 报80.62,贬值2.41%。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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