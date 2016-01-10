中国农业：长远看粮食供求紧平衡不会改变，保障粮食安全压力不轻--发改委

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透北京1月10日 - 中国国家发展改革委员会主任徐绍史表示，从长远看，粮食供求紧平衡的状态不会改变，保障国家粮食安全的压力不会减轻。要认真应对粮食增收难度加大、粮价下行压力较大、粮食流通补短板的领域仍然较多等三方面挑战。
中国国家粮食局网站援引他在全国粮食流通工作会议上的讲话指出，今年要积极稳妥推进玉米收储制度改革，继续执行并完善稻谷、小麦最低收购价政策。改革完善中央储备粮管理体制，完善储备粮吞吐调节机制。
会议称，要突出抓好粮食收购。加快建仓修仓进度，加大调销腾库力度，多渠道消化不合理库存，充分利用社会仓容，千方百计扩大收储能力。
突出抓好安全储粮和储备管理。积极采用绿色生态储粮技术，进一步规范千吨囤等简易设施储粮技术。今后新粮收储一律不允许再搭建蓆茓囤。不断完善管理制度，切实做到储备管理与企业经营彻底分开，管住管好政府粮食储备。
2015年全国各类粮食企业收购总量连创新高，全年超过8,000亿斤。建设现代化仓容1,388亿斤，维修改造“危仓老库”2,460亿斤，粮食收储能力比“十一五”末增长32%。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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