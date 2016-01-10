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市场报道 | 2016年 1月 11日 星期一 06:06 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月5日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(413,688口)

153,532 126,972 78,561 147,674 166,949 379,767 372,482 33,921 41,206

较12月29日变动(未平仓合约：增加11,808口)

3,303 -4,155 10,600 495 4,435 14,398 10,880 -2,590 928

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.1 30.7 19.0 35.7 40.4 91.8 90.0 8.2 10.0

各类交易商数量(总计为320家)

127 119 91 46 55 218 231

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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