CFTC报告：COMEX期金1月5日持仓报告(表)

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(413,688口)
153,532 126,972 78,561 147,674 166,949 379,767 372,482 33,921 41,206
较12月29日变动(未平仓合约：增加11,808口)
3,303 -4,155 10,600 495 4,435 14,398 10,880 -2,590 928
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.1 30.7 19.0 35.7 40.4 91.8 90.0 8.2 10.0
各类交易商数量(总计为320家)
127 119 91 46 55 218 231
(完)
(整理 张明钧; 审校 张涛)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。