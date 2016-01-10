CFTC报告：COMEX期金1月5日持仓报告(表)

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势

路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。