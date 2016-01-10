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市场报道 | 2016年 1月 11日 星期一 06:06 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月5日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(185,123口)

81,007 27,006 14,876 76,065 132,208 171,948 174,090 13,175 11,033

较12月29日变动(未平仓合约：增加1,733)口)

-4,076 6,452 4,004 3,275 -10,424 3,203 32 -1,470 1,701

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.8 14.6 8.0 41.1 71.4 92.9 94.0 7.1 6.0

各类交易商数量(总计为274家)

115 72 70 48 61 197 178

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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