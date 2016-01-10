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市场报道 | 2016年 1月 11日 星期一 06:03 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货1月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,356,517口)

345,953 407,715 205,403 656,017 563,544 1207373 1176662 149,144 179,855

较12月29日变动(未平仓合约：增加38,703)口)

14,826 37,014 4,712 9,367 -8,457 28,905 33,269 9,798 5,434

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.5 30.1 15.1 48.4 41.5 89.0 86.7 11.0 13.3

各类交易商数量(总计为714家)

144 179 149 252 295 479 560

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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