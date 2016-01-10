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市场报道 | 2016年 1月 11日 星期一 06:02 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月5日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年1月5日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(171,819口)

63,058 94,871 16,864 79,330 42,180 159,252 153,915 12,567 17,904

较12月29日变动(未平仓合约：增加4,130口)

3,103 4,810 842 446 -1,034 4,391 4,618 -261 -488

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.7 55.2 9.8 46.2 24.5 92.7 89.6 7.3 10.4

各类交易商数量(总计为271家)

70 129 45 53 45 145 203

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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