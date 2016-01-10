CFTC报告：COMEX期铜1月5日持仓报告(表)

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年1月5日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(171,819口)
63,058 94,871 16,864 79,330 42,180 159,252 153,915 12,567 17,904
较12月29日变动(未平仓合约：增加4,130口)
3,103 4,810 842 446 -1,034 4,391 4,618 -261 -488
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
36.7 55.2 9.8 46.2 24.5 92.7 89.6 7.3 10.4
各类交易商数量(总计为271家)
70 129 45 53 45 145 203
(完)
(整理 张明钧; 审校 张涛)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。