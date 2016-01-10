CFTC报告：CBOT小麦期货1月5日持仓报告(表)

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(400,509口)
106,695 195,365 73,886 182,725 88,321 363,306 357,572 37,203 42,937
较12月29日变动(未平仓合约：增加39,684口)
9,756 23,061 11,808 16,625 183 38,189 35,052 1,495 4,632
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.6 48.8 18.4 45.6 22.1 90.7 89.3 9.3 10.7
各类交易商数量(总计为419家)
141 128 112 106 96 309 288
(完)
(整理 张明钧; 审校 张涛)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。