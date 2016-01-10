版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 11日 星期一 06:02 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(400,509口)

106,695 195,365 73,886 182,725 88,321 363,306 357,572 37,203 42,937

较12月29日变动(未平仓合约：增加39,684口)

9,756 23,061 11,808 16,625 183 38,189 35,052 1,495 4,632

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.6 48.8 18.4 45.6 22.1 90.7 89.3 9.3 10.7

各类交易商数量(总计为419家)

141 128 112 106 96 309 288

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐