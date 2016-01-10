版本:
中国
货币新闻 | 2016年 1月 11日 星期一 06:01 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货1月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(658,069口)

117,716 196,631 112,465 373,441 278,964 603,622 588,060 54,447 70,009

较12月29日变动(未平仓合约：增加11,412口)

6,202 24,834 4,468 3,135 -20,489 13,805 8,813 -2,393 2,599

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

17.9 29.9 17.1 56.7 42.4 91.7 89.4 8.3 10.6

各类交易商数量(总计为539家)

124 186 184 151 161 393 450

(完) (整理 张明钧; 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐