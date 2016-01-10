CFTC报告：CBOT大豆期货1月5日持仓报告(表)

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(658,069口)
117,716 196,631 112,465 373,441 278,964 603,622 588,060 54,447 70,009
较12月29日变动(未平仓合约：增加11,412口)
6,202 24,834 4,468 3,135 -20,489 13,805 8,813 -2,393 2,599
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
17.9 29.9 17.1 56.7 42.4 91.7 89.4 8.3 10.6
各类交易商数量(总计为539家)
124 186 184 151 161 393 450
(完) (整理 张明钧; 审校 张涛)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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