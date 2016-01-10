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市场报道 | 2016年 1月 11日 星期一 06:00 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月5日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,703,201口)

460,417 276,240 580,111 576,069 764,634 1616597 1620985 86,604 82,216

较12月29日变动(未平仓合约：增加54,297口)

11,785 23,959 31,440 5,177 1,126 48,402 56,525 5,895 -2,228

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.0 16.2 34.1 33.8 44.9 94.9 95.2 5.1 4.8

各类交易商数量(总计为370家)

123 118 152 91 101 295 306

(完)

(整理 张明钧; 审校 张涛)

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