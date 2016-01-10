美国利率：旧金山联储总裁称，2016年四次升息并未反映在市场行情上

路透加州圣塔芭芭拉1月8日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五表示，只要经济继续成长、核心通胀指标趋于稳定、且失业持续减少，联邦储备理事会(FED/美联储)今年料将四度升息。

“我只需要观察我认为是基本预估的部分，”威廉姆斯向记者表示，此前他向位于圣塔芭芭拉的加州银行业协会发表演说。

威廉姆斯预期今年美国经济将成长2-2.25%，推动失业率从当前的5%水准下滑，并带动核心通胀指标至约1.5%，更加接近美联储2%目标。

但他称预估永远不会精准命中，升息脚步将取决于国内经济情势发展而有快有慢。他称目前中国股票市场的动荡尚未影响他对美国经济或货币政策前景的的看法，不过他称正密切注意海外经济体及美元走势。

美联储上月将利率从近零水准上调之后，投资人想要知道美联储带动利率回升至更为正常水准的速度会有多快，因海外经济成长疲软且国内通胀过低，已对国内经济带来拖累。美联储官员整体而言预期今年将四次升息，在此同时分析师及交易员普遍认为只会升息2-3次。

“尽管预估中值是升息四次，但我觉得并未反映在市场行情上，”威廉姆斯表示，“升息次数很有可能就是在这数字上下，取决于实际情势。”

周五稍早公布的官方数据显示，美国12月非农就业数据大增，威廉姆斯称这与基本经济动能良好相呼应。

威廉姆斯称，房地产价格上涨是经济可能过热的黄色警示灯号，但他称他并未见到建筑或信贷过度大量增长的其他令人担心的讯号。