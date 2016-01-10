美国利率：旧金山联储总裁称，2016年四次升息并未反映在市场行情上

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透加州圣塔芭芭拉1月8日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五表示，只要经济继续成长、核心通胀指标趋于稳定、且失业持续减少，联邦储备理事会(FED/美联储)今年料将四度升息。
“我只需要观察我认为是基本预估的部分，”威廉姆斯向记者表示，此前他向位于圣塔芭芭拉的加州银行业协会发表演说。
威廉姆斯预期今年美国经济将成长2-2.25%，推动失业率从当前的5%水准下滑，并带动核心通胀指标至约1.5%，更加接近美联储2%目标。
但他称预估永远不会精准命中，升息脚步将取决于国内经济情势发展而有快有慢。他称目前中国股票市场的动荡尚未影响他对美国经济或货币政策前景的的看法，不过他称正密切注意海外经济体及美元走势。
美联储上月将利率从近零水准上调之后，投资人想要知道美联储带动利率回升至更为正常水准的速度会有多快，因海外经济成长疲软且国内通胀过低，已对国内经济带来拖累。美联储官员整体而言预期今年将四次升息，在此同时分析师及交易员普遍认为只会升息2-3次。
“尽管预估中值是升息四次，但我觉得并未反映在市场行情上，”威廉姆斯表示，“升息次数很有可能就是在这数字上下，取决于实际情势。”
周五稍早公布的官方数据显示，美国12月非农就业数据大增，威廉姆斯称这与基本经济动能良好相呼应。
威廉姆斯称，房地产价格上涨是经济可能过热的黄色警示灯号，但他称他并未见到建筑或信贷过度大量增长的其他令人担心的讯号。
威廉姆斯同时表示，他预期美联储资产负债表最终规模降不会跌破1.5万亿(兆)美元，将高于危机发生前水准，这只是因为货币增长；目前美联储资产负债表规模为4.5万亿美元。除此之外，他称美联储除了执行有效货币政策之外，是否需要额外的300亿或400亿、甚至上千亿美元的银行储备金，这并非美联储已经决定的事。(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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