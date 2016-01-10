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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 06:54 BJT

****澳新经济指标预测--1月11日-1月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    1月11日当周
    
    1月11日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月12日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月13日(三)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)               12月         --       +0.3%
                             (较上年同期)                        --       +3.7%
    
    1月14日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                         12月     减少1.25  增加7.14
             全职就业人数(万人)                                  --    增加4.16
             就业参与率                                         65.2%     65.3%
             失业率                                              5.9%      5.8%
    2145 新西兰食品价格指数                         12月         --       -0.2% 
    
    1月15日(五)
    0030 澳洲房屋融资                               11月        -0.5%     -0.5%
             投资性房屋融资                                      --       -6.1%
    
    1月18日当周
    
    1月17日(日)
    2230 澳洲新车销售                               12月         --       +1.0%
    
    1月17-18日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                          12月         --       +0.1%
    
    1月18日(一)
    0200 新西兰公债海外持有比例                     12月         --       64.1%
    2100 NZIER企业观点调查中预期业务恶化的企业比例 第四季        --         14%
                            产能利用率指标                       --       91.4% 
     (完)

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