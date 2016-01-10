澳新经济指标预测--1月11日-1月18日****

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日当周 1月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月12日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月13日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.7% 1月14日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 减少1.25 增加7.14 全职就业人数(万人) -- 增加4.16 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.9% 5.8% 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% 1月15日(五) 0030 澳洲房屋融资 11月 -0.5% -0.5% 投资性房屋融资 -- -6.1% 1月18日当周 1月17日(日) 2230 澳洲新车销售 12月 -- +1.0% 1月17-18日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- +0.1% 1月18日(一) 0200 新西兰公债海外持有比例 12月 -- 64.1% 2100 NZIER企业观点调查中预期业务恶化的企业比例 第四季 -- 14% 产能利用率指标 -- 91.4% (完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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