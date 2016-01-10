更新版 1-《全球汇市》美国就业数据强劲提振美元，中国忧虑犹存

* 美元兑日圆势将录得四个月来最大周度跌幅

* 美国薪资鲜有增长，对美国进一步升息带来疑虑

* 投资者对建立美元多头仓位保持警惕，因中国问题

* 人民币兑美元中间价上升，为九个交易日来首见 (新增文末收盘表格)

路透纽约1月8日 - 美元周五上涨，因中国采取措施缓解本周市场震荡，且美国12月就业数据强劲，但美元升幅受限，因担心中国的举措是否足以使受到重创的股市回稳。

分析师表示，对全球第二大经济体中国经济进一步放缓的担忧使全球股市本周大跌，令投资者对美元前景和美联储如果会在今年升息，是否有进一步升息空间的看法蒙上阴霾。

“市场反应是徘徊在好奇与担忧之中，”TJM Brokerage联席主管Richard Scalone说，他所指的是12月美国非农就业报告公布后美元的表现。

美元从周四跌势中反弹，此前数据显示，12月美国非农就业岗位增加29.2万个，远高于路透调查预计的增加20万个。

美元的涨势消退，因交易商聚焦在12月薪资缺乏增长，分析师认为这会令美国通胀上升至美联储的2%目标有困难。

“这(数据)显示2016年通胀可能疲弱，令美联储很难按其预计的在今年加息四次，”野村证券汇市策略师Charles St-Arnaud说。

根据CME Group的FedWatch程序显示，美国利率期货走势暗示，交易商消化2016年美国加息两次，为本周稍早美联储副主席费舍尔暗示的加息次数的一半。

美元指数 上涨0.3%，报98.553，远低于日内高位99.183。

欧元兑美元 跌0.3%，报1.0895美元，令本周涨幅缩减至0.4%。

电子交易系统(EBS)数据显示，美元兑日圆 守住0.2%的涨幅，报117.87日圆，令周线下跌2.2%，为四个月来最大周度跌幅。

分析师说，在交易商评估最新美国就业数据对美联储升息计划的影响的同时，他们仍然担忧中国。

在本周下跌最多3%的离岸人民币 回稳，此前三位消息人士周五透露，中国国家外汇管理局部分分局近日窗口指导辖内银行，要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等蚂蚁搬家式购汇管理。

中国央行设定的人民币兑美元中间价周五上升，为九个交易日来首见。

中国央行面临来自政策顾问越来越大的压力，政策顾问希望人民币能以更快和更大的步伐贬值--贬值幅度最高可达10%-15%，因近期的渐进式贬值被认为是弊大于利。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0929 1.0934 -0.05 +0.64 1.0860

美元/日圆 117.44 117.66 -0.19 -2.38 120.30

欧元/日圆 128.30 128.60 -0.23 -1.66 130.47

美元/瑞郎 0.9946 0.9932 +0.14 -0.72 1.0018

英镑/美元 1.4517 1.4615 -0.67 -1.50 1.4738

美元/加元 1.4168 1.4113 +0.39 +2.38 1.3839

澳元/美元 0.6951 0.7009 -0.83 -4.45 0.7275

欧元/瑞郎 1.0870 1.0859 +0.10 -0.15 1.0886

欧元/英镑 0.7524 0.7479 +0.60 +2.13 0.7367

新西兰元/美元 0.6538 0.6625 -1.31 -4.21 0.6825

美元/挪威克朗 8.8575 8.8814 -0.27 +0.20 8.8398

欧元/挪威克朗 9.6833 9.7142 -0.32 +0.86 9.6011

美元/瑞典克朗 8.4941 8.4633 +0.36 +0.56 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.2851 9.2517 +0.36 +1.25 9.1705