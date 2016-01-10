日韩经济指标预测--1月11日-1月18日****

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日当周 1月11日(一) 2350 日本银行放款 12月 -- +2.3% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 11月 8,585 14,584 1月12日(二) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 42.6 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 46.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -8.6% 进口物价(较上年同期) -- -15.6% 2300 韩国失业率 12月 -- 3.4% 1月13日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +9.0% 2350 日本企业物价(较前月) 12月 -0.4% -0.1% (较上年同期) -3.5% -3.6% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -7.9% +10.7% (较上年同期) +6.3% +10.3% 1月14日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超859 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,357 -- 韩国央行利率决议 1月 -- 1.50% 1月15日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 37.00 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 42.20 1月18日当周 1月18日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 11月修正值 -- -1.0% 产能利用指数(较前月) 11月 -- +1.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- -4.6% (较上月) -- -0.3% (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选